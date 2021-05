Muertes por COVID-19 en su punto más bajo

La vacuna es factor en baja de muertes en Estados Unidos, alcanza el punto más bajo desde octubre.

El promedio de muertes por COVID-19 en Estados Unidos en los últimos siete días alcanzó su punto más bajo desde octubre de 2020, según un análisis sobre los datos de la Universidad Johns Hopkins (JHU).Hasta el miércoles, se informaron 684 nuevas muertes, según los datos de JHU, lo que representa una caída de alrededor del 80% desde enero. Desde principios de 2021, el número promedio de siete días de muertes por COVID-19 parece haber disminuido regularmente, según los datos de JHU.La caída en las muertes se debe al menos en parte a las vacunas, dijeron los expertos. Las vacunas contra el COVID-19 ya están teniendo un impacto significativo en las tasas de mortalidad entre ciertos grupos en Estados Unidos, como los adultos mayores, dijo el Dr. Amesh Adalja, investigador principal del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud.Sin embargo, los expertos advierten que para vencer el virus, más estadounidenses deben vacunarse, especialmente los jóvenes, algunos de los cuales todavía dudan o pueden pensar que no tienen mucho que temer del virus.He aquí por qué es importante que los grupos jóvenes se inscriban para las vacunas: cuando la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Dra. Rochelle Walensky, advirtió sobre un aumento en los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones a principios de este mes, ese aumento fue predominantemente entre los adultos más jóvenes, la mayoría de los cuales se habían vacunado.Algunos expertos estiman que para suprimir la propagación del virus, entre el 70% y el 85% de la población de Estados Unidos necesita ser inmune.Hasta ahora, aproximadamente el 43% del país ha recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19 y aproximadamente el 29,5% está completamente vacunado, según datos de los CDC.Cuantas más personas se vacunen, menos oportunidades tiene el virus no solo de transmitirse, sino de seguir mutando. Y ya sabemos lo que podrían significar esas mutaciones.En un intento por alentar a los jóvenes a vacunarse, el gobernador de Virginia Occidental, Jim Justice, ha dicho que el estado ofrecerá un bono de ahorro de US$ 100 a cada persona de entre 16 y 35 años que reciba la vacuna.“Los habitantes de West Virginia de 16 a 35 años están transmitiendo el virus más rápido que nadie”, dijo el gobernador. “¿Cuántas personas vamos a tener que meter en bolsas para cadáveres? ¿Cuántas personas van a tener que morir?”.El gobernador dijo que aproximadamente el 52% de la población elegible del estado ha recibido al menos una dosis de vacuna y su objetivo es lograr que más del 70% de los residentes elegibles estén completamente vacunados.Eso, dijo, significará “podremos deshacernos de las máscaras y hacer que la vida vuelva a la normalidad”.“Nuestros jóvenes han tenido que ponerse de pie muchas veces a lo largo de los años en Virginia Occidental”, dijo el gobernador. “La mayor parte del tiempo estaban de pie para ir a la guerra.No les estoy pidiendo que vayan a la guerra. Les estoy pidiendo que hagas algo que muy bien podría salvar tu vida, o salvar la vida de tu mamá, tu papá, tus abuelos y todos tus seres queridos”.En Carolina del Norte, el gobernador Roy Cooper levantó el mandato de mascarilla para exteriores y dijo que el estado espera levantar el mandato de mascarilla para interiores una vez que dos tercios de los adultos estén vacunados con al menos una dosis de vacuna