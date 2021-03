¡Mujeres que inspiran!

Dedicado a todas las mujeres con aprecio y respeto.

Por Wilfredo LeónCelebrando el Dia Internacional de la Mujer mi mas que amiga, mi hermana Rossy Bedoya creó un afiche reconociendo un grupo de mujeres que por su gran y consistente labor en la comunidad a través de los años crean una huella a seguir.Rossy escribió “Porque ellas le ponen alma, vida y corazón a lo que hacen y son un ejemplo a seguir”. Son muchas las mujeres en el afiche, mujeres desde las más jóvenes hasta las menos jóvenes, mujeres de distintos países, algunas nacidas y criadas en estados unidos otras criadas allá pero ahora hacen su vida acá. Todas con un elemento en común: una pasión y dedicación a ayudar en nuestra comunidad.En el afiche faltó la creadora misma del arte, Rossy Bedoya, un gran ser humano dedicado a siempre ayudar en nuestra comunidad.Estoy seguro que hay muchas otras que, igual que las que aparecen en el afiche, hacen mucho por la comunidad y pasan desapercibidas, pero de igual manera a todas les decimos, Muchas gracias por todo lo que hacen, ¡aunque no estén en el afiche!Lo importante es dejar huellas positivas no imágenes en un medio de comunicación. ¿Es lo que se hace no importa quien lo vea porque no lo hacemos para que nos vean, O sí?Lista de Mujeres que inspiranDe izquierda a derecha:Lilian García, Milena Banquez, Vanessa Campana, Arelis Moore, Rut RiveraAngelique Jarvis, Lizzette Landa Traener, Debbra Alvarado de Leon, Elvia PachecoJohana Alberto, Evelyn Lugo, Sara Montero, Tricia Ravenhorst,Dana Zapata, Vanessa Garcia, Patricia Vivas,Olga Mauly, Nancy Bocanegra, Diana Henao, Raquel Gonick