Multa de 50 mil dólares a Bruce Arians por golear un jugador

Bruce Arians, head coach de Tampa Bay Buccaneers, fue multado con 50 mil dólares por golpear a uno de sus jugadores en el partido de Wild Card ante Philadelphia Eagles el domingo pasado.La NFL anunció el miércoles la sanción al entrenador en jefe, campeón actual del Super Bowl con Tom Brady al mando, por la acción contra el safety Andrew Adams en el Raymond James Stadium.Corría el minuto 10 del tercer cuarto cuando Tampa Bay despejó desde su yarda 13 y el jugador de Eagles, Jalen Reagor tuvo un fumble al no agarrar bien el ovoide en su yarda 47 y los Bucs recuperaron el mismo.En el amontonamiento, Andrew Adams intentó sacar un jugador por lo que Bruce Arians se metió al campo de juego para golpear el casco de Adams con la mano abierta, y luego empujándolo con el codo.El lunes en conferencia de prensa, el head coach fue cuestionado sobre este hecho y al preguntarle si estaba arrepentido de haberlo hecho, su respuesta fue la siguiente."No. He visto suficientes tonterías. No puedes sacar jugadores del amontonamiento. Acabas de lograr una jugada grande, gran posición de campo, y él está intentando sacar a un jugador de allí y yo intentaba quitarlo de allí para no ser penalizado".