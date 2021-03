Multan servicio de catering $22K por salarios atrasados

- Si bien una instalación de catering de North Charleston se basó en el arduo trabajo de sus trabajadores para hacer que las bodas y los eventos especiales de sus invitados fueran memorables, una investigación reciente del Departamento de Trabajo de EE. UU. encontró que 18 trabajadores tenían menos que celebrar cuando su empleador no les pagó $ 22,970 en horas extras que habían ganado.Los investigadores de la División de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo de EE. UU. determinaron que Crazy Dutchman Catering LLC violó la Ley de Normas Laborales Justas al pagar tarifas de tiempo regular por las horas extras que los empleados trabajaron en eventos con catering.El empleador registró las horas que los empleados trabajaron en su establecimiento con un reloj, pero no registró la cantidad de horas que los empleados trabajaron en eventos fuera del sitio.Crazy Dutchman pagó a los trabajadores tarifas fijas por evento, independientemente de la cantidad de horas que trabajaran. Al hacerlo, el empleador no pagaba a los trabajadores horas extra cuando el tiempo de trabajo que pasaban en eventos fuera del sitio combinado con su trabajo en el establecimiento del empleador excedía de 40 en una semana laboral.La división encontró que Crazy Dutchman no mantuviera un registro de la cantidad de horas que los empleados trabajaron en eventos atendidos, violaba los requisitos de mantenimiento de registros de la FLSA.“Los trabajadores de las industrias de servicios de alimentos se encuentran entre los más vulnerables que vemos”, dijo Jamie Benefiel, director de distrito de la División de Horas y Salarios, en Columbia, Carolina del Sur.“El Departamento de Trabajo de EE. UU. alienta a todos los empleadores a que se comuniquen con la oficina de la División de Horas y Salarios más cercana para obtener ayuda para comprender sus responsabilidades según la ley ".Para más información sobre la FLSA. Comuníquese con la División de Horas y Salarios al 866-4US-WAGE (487-9243).