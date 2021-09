Multas de hasta $3,000 dólares para viajeros con comportamiento indisciplinado

Se aplicaran en los aviones de En Estados Unidos

Las peleas virales en los aviones ya no serán gratis, la imposición de multas más costosas intenta que los usuarios cumplan las normas "voluntariamente"Las multas civiles para transgresores de las leyes federales en los vuelos comerciales aumentarán considerablemente en su costo, en vista del aumento de altercados en vuelos, sobre todo cuando se trata del “uso obligatorio de la mascarilla”, así lo anunció la Agencia de Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), junto con el departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS).Resulta que cada vez son más comunes y virales las peleas en los aviones y aeropuertos, además captados en video por los mismos pasajeros. Destacan en su mayoría pasajeros en altercados por rechazar el uso del tapabocas para prevenir el Covid-19, medida que por cierto es obligatoria durante todo el vuelo, en estos tiempos de pandemia.En este sentido, un directivo del aeropuerto internacional de Miami, asegura que el aumento de altercados en pleno vuelo o en los mostradores de las líneas aéreas en los aeropuertos, no tiene precedentes, nunca antes se había vivido tantas peleas de esta manera. Así que estas peleas “ya dejarán de ser gratuitas”. Aseveró.Las nuevas multas entraron en vigor desde el viernes 10 de septiembre y comprende: de $500 a $1,000 dólares para los primeros infractores; y para los que trasgreden las reglas por segunda vez, la multa irán de $1,000 a $3,000 dólares.Las sanciones por evadir el uso obligatorio de las mascarillas, será impuesta a todo aquel que viaje en un transporte público. Incluye aviones comerciales, trenes y ferrocarriles, y dentro del sistema de autobuses públicos.El mandato federal del uso de la máscara en el transporte, fue implementado en febrero de 2021 y hasta el momento está prevista que se extienda hasta enero de 2022.Para la TSA, estas medidas con necesarias para optimizar la protección de los trabajadores dentro del sistema de transporte público y por supuesta como una medida opcional para contener el contagio masivo del Covid-19.A pesar de que es una mayoría el número de pasajeros que se apegan a las normas, se está tratando de reforzar una “adhesión voluntaria a las normativas”, enfatizó David Pekoske de la TSA.A partir de ahora, los aeropuertos tendrán señalizaciones actualizadas que indiquen los nuevos costos de las multas.Se debe destacar, que estas multas a pasajeros que se oponen al mandato federal del uso de mascarilla, con independientes a cualquier sanción civil impuesta por la Administración Federal de Aviación (FAA) para los viajeros que tienen otro tipo de comportamiento indisciplinado durante un vuelo o dentro de un aeropuerto.Desde inicios de la pandemia, son cientos los altercados que hemos visto en aeropuertos y aviones con pasajeros que se han negado a usar el tapabocas durante el vuelo o en frente del mostrador de la línea aérea. El más reciente lo vimos hace unos días.En un vuelo de Jet Blue, de Fort Lauderdale a San Diego, una pareja fue obligada a bajar del avión por el mal uso del tapabocas. Según videos publicados por otros pasajeros en las redes sociales, la pareja discute con los asistentes de vuelo. Muchos pasajeros, aseguran que el efecto del alcohol estaba presente en los pasajeros que discutían.Lo cierto, es que estos videos se hacen virales y pocas veces sabemos qué sucede. La mayoría de los pasajeros problemáticos son desembarcados por las autoridades y posteriormente multadas.Es posible que muchas personas acudan luego a la corte para apelar dichas multas. Lo cierto es que si no usas el tapabocas, pero además estás bajo los efectos del alcohol y causar problemas, la multa puede ser el doble o el triple.