NBA en su recta final

A pesar de ganar sus últimos tres juegos, los Lakers tendrán que jugar el play-in ante los Golden State Warriors.El domingo finalizó la temporada regular y ya quedaron definidos cuatro de los ocho enfrentamientos de los playoffs de la NBA 2020-21, además de los ocho equipos que jugarán el torneo play-in para buscar meterse en la postemporada.Así será la primera ronda del torneo play-in, certamen durante el cual dos equipos de cada conferencia asegurarán las siembras 7 y 8:PLAY-INConferencia Este (martes 18 de mayo)No. 10 Charlotte Hornets visitan al No. 9 Indiana PacersNo. 8 Washington Wizards visitan al No. 7 Boston CelticsConferencia Oeste (miércoles 19 de mayo)No. 10 San Antonio Spurs visitan al No. 9 Memphis GrizzliesNo. 8 Golden State Warriors visitan al No. 7 Los Angeles LakersLos ganadores de cada partido se quedarán con la siembra 7 en su respectiva conferencia, mientras que los perdedores jugarán un choque extra y el que gane allí será la siembra 8.Y, sí, eso no es un error tipográfico: los Lakers, campeones defensores, están luchando por sus vidas de postemporada en el torneo de play-in. De avanzar y si LeBron James y Anthony Davis llegan saludables podrían convertir al conjunto angelino en uno de los sembrados No. 7 u 8 más peligrosos en la historia de la NBA.Pero ya también hay cuatro enfrentamientos definidos en los playoffs. En el Oeste, los LA Clippers enfrentarán a los Dallas Mavericks y los Denver Nuggets harán los propio ante los Portland Trail Blazers, dos series que prometen muchas emociones.Por su parte, en el Este, los sorprendentes New York Knicks se quedaron con la siembra 4 y chocarán con los Atlanta Hawks, mientras que los Milwaukee Bucks se medirán a los Miami Heat, vigentes campeones de esta conferencia.Finalmente, Utah y Phoenix, siembras 1 y 2 en el Oeste, respectivamente, y Philadephia 76ers y Brooklyn Nets, 1 y 2 en el Este, esperan a los ganadores del play-in para conocer a sus rivales de la primera fase de los playoffs.