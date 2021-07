NBA LANZA LA PRIMERA BASKETBALL SCHOOL EN MÉXICO

EN LA LOMA CENTRO DEPORTIVO

La Loma Centro Deportivo Será Sede del Primer Campamento de la NBA Basketball School del 26 al 30 de julio - - Horacio Llamas, ex jugador de la NBA, Participará Como Entrenador Invitado - CIUDAD DE MÉXICO, 23 de julio, 2021 – La National Basketball Association (NBA) anunció un acuerdo de varios años con La Loma Centro Deportivo (La Loma), una instalación atlética de clase mundial en San Luis Potosí reconocida por desarrollar a los mejores atletas de todo el mundo, para albergar la primera NBA Basketball School en México. El programa de la NBA Basketball School se lanzará con un campamento de una semana del 26 al 30 de julio para jugadores y jugadoras de 6 a 18 años y contará con eventos en La Loma de forma continua durante todo el año.Horacio Llamas, el ex jugador de la NBA y primer jugador nacido en México en la historia de la liga, participará como entrenador invitado en el primer campamento, que incluirá una serie de sesiones enfocadas en el desarrollo en la cancha, la fuerza y el acondicionamiento y los fundamentos del basquetbol. También participarán el ex jugador profesional mexicano Enrique Zuñiga y otros entrenadores locales.“Estamos encantados de lanzar la primera NBA Basketball School en México como parte de nuestro compromiso de hacer que el basquetbol sea más accesible para los jóvenes en el país”, dijo el Vicepresidente y Director General de NBA México, Raúl Zárraga. “Al proporcionar un plan de estudios integral y entrenadores experimentados, nuestro objetivo es fortalecer la base del basquetbol en todo el país y continuar enseñando a los niños y niñas los fundamentos del juego de una manera divertida, segura y saludable. Esperamos albergar el programa de la NBA Basketball School en La Loma durante muchos años"."La Loma está comprometida con apoyar la misión de la NBA de involucrar a los atletas jóvenes en México y brindarles más oportunidades para jugar basquetbol", dijo Rafael Lebrija Hirschfeld, presidente y director ejecutivo de La Loma. "El lanzamiento de la NBA Basketball School nos permitirá seguir impulsando la participación en el deporte y basarnos en la amplia gama de iniciativas de desarrollo del basquetbol de la liga en el país".NBA Basketball School es una red de programas de desarrollo de basquetbol con matrícula abierta a jugadores y jugadoras ubicados fuera de los EU, de 6 a 18 años.La NBA Basketball School se ha lanzado en Brasil, China, Grecia, India y los Emiratos Árabes Unidos. Puede encontrar más información sobre el programa de la NBA Basketball School aquí.En enero pasado, la NBA y La Loma anunciaron una asociación de varios años que convierte a La Loma en el hogar oficial de NBA Academy Latin America, un programa de entrenamiento de basquetbol de élite 2 para los mejores prospectos de todo México, el Caribe, América Central, América del Sur y Canadá. NBA Basketball School y NBA Academy Latin America se basan en las iniciativas existentes de basquetbol y desarrollo juvenil de la NBA en América Latina, incluidas Jr. NBA y Basketball Without Borders, las cuales tienen como objetivo ampliar el ecosistema del basquetbol en toda la región. Desde 2017, 14 participantes de NBA Academy Latin America se han comprometido con las escuelas de la División 1 de la NCAA en los EU.“Me enamoré del basquetbol a una edad temprana y sé de primera mano el impacto positivo que pueden tener programas como NBA Basketball School”, dijo Llamas. “No estaría donde estoy hoy sin el apoyo de mis padres y entrenadores que invirtieron en mi desarrollo. Estoy emocionado de trabajar con jugadores juveniles en México para enseñarles el deporte que me ha dado tanto en la vida".Para más información de cómo registrarse para el campamento de la NBA Basketball School, contacta a La Loma vía correo electrónico deportes@lalomacd.com.mx o al teléfono 444-825-5555.Los aficionados mexicanos pueden encontrar más información acerca de la NBA en NBA.com/Mexico, y en Facebook (@NBAMexico), Twitter (@NBAMEX) e Instagram (@nbamex).Acerca de la NBA La NBA es un negocio global de deportes y medios construido alrededor de cuatro ligas deportivas profesionales: la Asociación Nacional de Baloncesto, la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino, la NBA G League y la NBA 2K League. La NBA ha establecido una importante presencia internacional con juegos y programación disponibles en 215 países y territorios en más de 50 idiomas, y mercadería a la venta en más de 100,000 tiendas en 100 países en seis continentes. Las listas de la NBA al comienzo de la temporada 2020-21 incluían a 107 jugadores internacionales de 41 países. Los activos de NBA Digital incluyen NBA TV, NBA.com, la aplicación NBA y NBA League Pass. La NBA ha creado una de las comunidades de redes sociales más grandes del mundo, con 1.900 millones de me gusta y seguidores a nivel mundial en todas las plataformas de liga, equipo y jugador. A través de NBA Cares, la liga aborda importantes problemas sociales al trabajar con organizaciones de servicio a la juventud reconocidas internacionalmente que apoyan la educación, el desarrollo de la juventud y la familia y causas relacionadas con la salud.Acerca de La Loma Con más de 30 años de experiencia deportiva, La Loma es líder mundial en la preparación de atletas para competiciones mundiales, campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos. El complejo ha albergado a más de 15,000 atletas de clase mundial que se han combinado para ganar 130 medallas olímpicas en los últimos tres Juegos Olímpicos (Beijing, Londres y Río), al tiempo que contribuyen al desarrollo del carácter personal y promueven la integración de las familias a través del deporte, la salud. convivencia, actividad física y gestión del tiempo. La Loma, casa de la NBA Academy Latin America, recibe alrededor de un millón de visitas al año y ofrece 48 actividades deportivas. Encuentra más acerca de La Loma en laloma.center, en Facebook en La Loma Centro Deportivo, en Twitter @LaLomaCD y en Instagram (lalomacd). ###3Contactos Sharon DeLima, NBA, +1 (212) 407-8170, sdelima@nba.com Kevin Alonzo, NBA, +1 (212) 407-8158, kalonzo@nba.com Rafael Lebrija, La Loma, +52 (444) 825-5555, rlebrija@laloma