New York City FC es campeón de MLS

Aunque Portland Timbers empató el encuentro al 94', en los penales el cuadro neoyorquino se llevó el título.

En dramáticos penales y tras el fallo de dos jugadores de rivales, el peruano Callens definió de gran forma para sentenciar el partido para los New York City FC que vencieron a Portland Timbers 1 (2)-(4) 1 para llevarse el título de la MLS Cup.El partido estaba en su agonía y parecía que los neoyorkinos se enfilaban al campeonato pero en tiempo de compensación apareció Felipe Mora para rematar un balón que quedó a la deriva en el área luego de una serie de rebotes, y así empatar el juego en una jugada polémica en la que Maxime Chanot reclamaba una falta de Larrys Mabiala.Ambos equipos estaban en un choque de fuerzas y pisaban en área rival; sin embargo, la táctica fija fue determinante para el City pues fue así como encontraron la primera anotación del encuentro con la combinación Castellanos-Moralez, que ha sido letal esta temporada.Maxi Morález cobró un tiro de esquina y puso el balón como con la mano para que su compatriota Víctor Castellanos se elevara en el centro del área y rematara de cabeza para mandar el balón al fondo de las redes en una jugada en la que se pedía fuera de lugar.Para la segunda mitad el New York comenzó con el control de las acciones, pero el equipo de Portland tuvo que tomar riesgos, así que se fue al frente en busca de la igualada y a pesar de que tuvieron algunas opciones no encontraban manera de hacer daño.Una de las más claras apareció al minuto 74 por conducto de Yimmi Chará, quien se metió con velocidad por el costado derecho del área y sacó un zapatazo cruzado que el guardameta Sean Johnson contuvo.Los Timbers nuevamente se acercaron al gol al minuto 81 cuando Chará puso un centro al corazón del área, la defensa de los locales no pudo despejar y Felipe Mora estuvo a centímetros de definir pero no alcanzó a hacer contacto con el esférico.Pero en un partido de intensidad como este el drama tenía que hacerse presente. Se agregaron cuatro minutos, el reloj apremiaba y apareció Mora, el ex de Pumas y Cruz Azul, tras varios rebotes en un tiro de esquina, para empatarlo a 10 segundos de que se cumpliera el tiempo adicional.Con un marcador de 4-2 en penales, por primera vez en la historia de la liga norteamericana un equipo de Nueva York se llevó el título.