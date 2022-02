NFL destinará un millón de dólares a estudiar los efectos del cannabis para tratar lesiones

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) ha destinado una suma de un millón de dólares a dos equipos médicos que estudiarán los efectos del cannabis en el control del dolor y la conmoción cerebral que sufren comúnmente los jugadores de fútbol americano.La investigación estará a cargo de la Universidad de California y la Universidad de Regina. Ambas fueron seleccionadas en un total de 106 propuestas que fueron iniciadas por la NFL y el Comité Conjunto de Manejo del Dolor de la Asociación de Jugadores de la NFL.“Siempre estamos interesados en tratar de mejorar nuestro enfoque y nuestro tratamiento para el dolor agudo y crónico en los jugadores de la NFL, y siempre queremos asegurarnos de que nuestros jugadores reciban el consenso médico más actualizado sobre cualquiera de estos tratamientos”, indicó el doctor Allen Sills.“Sabemos que ha habido mucho interés en esto, pero no sentimos que hubiera una gran cantidad de investigación sólida sobre los beneficios de la marihuana, el CBD en el tratamiento del dolor agudo y crónico. Entonces, es por eso que queríamos intentar contribuir en esta área”, destacó Sill.Por otra parte, el doctor Kevin Hill, quien es director de psiquiatría de adicciones en el Centro Médico Beth Israel Deaconess aseguró que no ha habido mucha investigación sobre el tema.“Hay estados y empresas que están ganando mucho dinero vendiendo productos de cannabis, vendiendo productos de CBD en este momento. Por lo tanto, no sienten la necesidad de probar la eficacia de estos productos, y millones de personas los están usando. Esa es la situación en la que nos encontramos como profesionales de la salud u organizaciones que realmente se preocupan por la salud y la seguridad de nuestros electores, los jugadores en este caso”, dijo.