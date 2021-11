NFL y Rams pagarán $800 millones dólares a San Luis por traslado a Los Ángeles

Los Rams y la ciudad de San Luis llegaron a un acuerdo para evitar que la pugna generada en 2017 llegue a fase de juicioLa NFL y Los Ángeles Rams llegaron a un acuerdo con la ciudad de San Luis (EE.UU.) para pagar cerca de $800 millones de dólares y resolver así la demanda por el traslado en 2016 de este equipo a Los Ángeles (EE.UU.).Por ahora no se sabe qué parte de esos alrededor de $800 millones abonará el propietario de los Rams, Stan Kroenke, y cuánto pagará la NFL y el resto de los dueños de equipos.El acuerdo no incluye la creación de una nueva franquicia de la NFL en San Luis. En 2017, la ciudad y el condado de San Luis demandaron a Kroenke, los Rams, la NFL y el resto de propietarios de equipos por una presunta violación de las reglas para trasladar a una franquicia de una ciudad a otra.A esa denuncia, que reclamaba una compensación por el grave perjuicio económico a la ciudad de San Luis, también se sumaron los responsables del The Dome at America’s Center, el estadio en el que jugaban sus partidos los Rams antes de mudarse a tierras californianas.De no haberse llegado a un acuerdo, el juicio podría haber empezado en enero y haber ensombrecido las semanas previas a la Super Bowl, que se disputará el 13 de febrero en Los Ángeles.Esta Super Bowl será un momento clave para los Rams dentro de su transición a Los Ángeles ya que se celebrará en el SoFi Stadium, el lujoso estadio que se inauguró en la ciudad californiana en 2020 y que tiene capacidad para 70.000 espectadores.Los Rams estuvieron cerca de medio siglo en Los Ángeles (1946-1994) y posteriormente se mudaron a San Luis, donde jugaron dos décadas (1995-2015) antes de regresar a la ciudad angelina.