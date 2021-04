Niños de bajos recursos recibirán ayuda durante el receso escolar este verano

Las familias de más de 30 millones de niños de bajos recursos recibirán ayudas por $375 para que puedan comprar alimentos durante el receso escolar de este verano, informó el gobierno.Los fondos saldrán de una ampliación del programa Pandemic Electronic Benefit Transfer (P-EBT) aprobado en el primer paquete de estímulo económico por la pandemia, mientras millones de familias en Estados Unidos siguen sufriendo para poner suficiente comida sobre sus mesas. Casi 9 millones de personas que participaron en la más reciente encuesta de la Oficina del Censo reconocieron que a veces o habitualmente no tienen con qué comer. Casi 3.3 millones de esas personas son hispanas.Este programa P-EBT nació en marzo del 2020 para aliviar el golpe de la pandemia en los hogares que dependen de los alimentos en las escuelas para dar de comer a sus niños. Los cierres para frenar la propagación del coronavirus los colocaron en ese momento en la inédita situación de no contar más con esa ayuda. Sin embargo, el programa no contemplaba mantenerla durante los meses del receso veraniego y eso es lo que ha modificado el gobierno de Joe Biden."Al proveer a las familias de bajos ingresos un beneficio simple durante los meses de verano, el Departamento de Agricultura (USDA en inglés) está usando una solución basada en evidencia para tratar de aminorar el hambre y para garantizar que ningún niño se quede sin comer", dijo en un comunicado Tom Vilsack, secretario del USDA, el departamento a cargo de este programa.Según datos oficiales, los programas de alimentos del verano llegan a apenas el 20% del nivel que usualmente tienen durante los meses escolares. Por ello, centros como el progresista Center on Budget and Policy Priorities habían pedido que se ampliara durante la temporada veraniega."El número de hogares con dificultades para poner suficiente comida sobre sus mesas se disparó durante la primavera con el impacto de la pandemia. Permaneció cerca de tres veces por encima de los niveles previos a la pandemia en el verano (pasado), y subió aún más en meses recientes", dijo el CBPP en un reporte.¿Quiénes son elegibles?El gobierno explicó en su comunicado que los niños recibirán esta ayuda si son elegibles para recibir comidas de forma gratuita o a precio reducido durante el año escolar o si tienen menos de 6 años y viven en un hogar que recibe beneficios bajo el programa federal SNAP o Supplemental Nutrition Assistance Program.El dinero será colocado por el gobierno en una tarjeta EBT con la que las personas podrán comprar alimentos, como sucede con el dinero del programa SNAP."Las familias de un niño elegible típicamente reciben $6.82 por niño (...) o cerca de $375 por niño durante los meses de verano", dijo el USDA. "Cerca de 29 millones de adultos y hasta 12 millones de niños no siempre han tenido para comer en esta pandemia. Más aún, la inseguridad alimenticia tiene un impacto desproporcionado en las minorías: más de 1 de cada 5 adultos negros o latinos viven en un hogar que sufre de inseguridad alimenticia, comparado con los 1 de cada 9 adultos en general", agregó.La ampliación de este programa se da luego de que el gobierno recientemente revirtió una norma de la administración de Donald Trump que evitaba que las personas que recibían el monto máximo del programa SNAP de cupones alimenticios obtuvieran dinero adicional en medio de la pandemia.Esa medida había sido desafiada en cortes de Pennsylvania y California y se encontraba en medio de una apelación que fue abandonada por el actual gobierno. Ello abrió la puerta a que más de $1,000 millones fluyan mensualmente hacia esos hogares de ingresos bajos.