Niveles de infección desproporcionadamente altos

Los casos de covid-19 han ido en aumento a medida que la variante delta se propaga por EE.UU., pero las áreas con bajas tasas de vacunación están experimentando niveles de infección desproporcionadamente altos.Los 50 estados de EE.UU. y la capital, Washington, han informado casos de la variante delta, que se cree que es más transmisible que otras cepas. Y aunque los expertos han enfatizado que las vacunas son la mejor defensa y brindan una fuerte protección contra la variante, partes del país todavía están rezagadas en las tasas de vacunación, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC).«Como nación, en general, lo estamos haciendo muy bien. Tenemos… alrededor del 50% de la población que está vacunada», dijo el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el Dr. Anthony Fauci. «Pero tenemos un país grande con disparidad en la disposición a vacunarse».Fauci ha dicho que esta disparidad podría resultar en «dos Estados Unidos»: uno donde la mayoría de las personas están vacunadas y otro donde las tasas de vacunación bajas podrían provocar picos de casos.El fin de semana festivo destacó la brecha ya que en algunas regiones aumentaron las infecciones por covid-19 y otras celebraron reuniones festivas con la seguridad de la protección de la vacuna.«Este es realmente un día de independencia; para las personas en Estados Unidos que están vacunadas, este es realmente un día festivo que celebra nuestra independencia del miedo, la muerte y las dificultades que tantas personas en este país han enfrentado» dijo el analista médico el Dr. Jonathan Reiner.Mientras tanto, el sur, el suroeste y partes del medio oeste están comenzando a experimentar brotes repentinos. Florida, en particular, está sufriendo un duro golpe, señaló Reiner, y aproximadamente el 17% de todos los casos nuevos en EE.UU. se reportan en el estado.«La gente seguirá muriendo hasta que los vacunemos a todos», dijo Reiner.La importancia de la vacunación se hizo especialmente clara el mes pasado, cuando más del 99% de las muertes por covid-19 en EE.UU. ocurrieron entre personas no vacunadas, dijo Fauci el domingo.El coordinador de respuesta del covid-19 de la Casa Blanca, Jeffrey Zients, dijo el domingo: «Si no estás vacunado, no estás protegido, así que vamos a redoblar nuestros esfuerzos para vacunar a millones de estadounidenses más durante julio y agosto».Debate renovado sobre las mascarillasEn áreas con alta transmisión de covid-19 y bajas tasas de vacunación, incluso las personas vacunadas pueden querer usar mascarillas, dijo Fauci el domingo.«Cuando estoy en esa área donde hay un grado considerable de circulación viral, es posible que desee hacer un esfuerzo adicional para ser lo suficientemente cauteloso y asegurarme de obtener el nivel adicional de protección, aunque las vacunas en sí son altamente eficaces», dijo Fauci.Y aunque algunas áreas como Vermont, Connecticut, Massachusetts y Maine han vacunado completamente contra el virus a más del 60% de su población total, otras están muy rezagadas, según los CDC.Alabama, Arkansas, Louisiana y Mississippi son los más rezagados, con un 35,3% o menos de su población completamente vacunada, según datos de los CDC.«Actualmente, aproximadamente 1.000 condados en Estados Unidos tienen una cobertura de vacunación de menos del 30%. Estas comunidades, principalmente en el sureste y el medio oeste, son las más vulnerables», dijo el jueves la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky. «A medida que la variante delta continúa extendiéndose por todo el país, esperamos ver un aumento de las transmisiones en estas comunidades, a menos que podamos vacunar a más personas ahora».En los estados donde aproximadamente el 35% de la población o menos está vacunada, los condados o ciudades podrían ver brotes, dijo Fauci.Incluso con la posibilidad de brotes entre poblaciones subvacunadas, Reiner dijo que las vacunas brindan una protección lo suficientemente fuerte como para que las personas inoculadas no necesiten usar máscaras, excepto aquellas con circunstancias atenuantes como el sistema inmunológico comprometido.La vacunación es «el boleto para recuperar su vida», dijo Reiner.Por su parte, Zients no diría el domingo si las máscaras deberían ser obligatorias para las regiones vulnerables, pero dijo que los gobiernos locales tomarán sus propias decisiones y los CDC han sido claros sobre quién debe y quién no debe usar una mascarilla.Independientemente de los mandatos, el excomisionado de la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA) el Dr. Scott Gottlieb dijo el domingo que las máscaras pueden normalizarse para algunas personas que buscan protegerse contra patógenos respiratorios, ya sean coronavirus o gripe.«Creo que la gente los usará de forma voluntaria», dijo Gottlieb «Creo que trabajar estornudando va a estar mal visto. Creo que las empresas tendrán acceso a las pruebas de rutina. Creo que podría haber controles de síntomas en ciertos entornos».Un impulso para aumentar las tasas de vacunación durante el veranoZients, el funcionario del coronavirus de la Casa Blanca, dijo que la administración aumentará los esfuerzos este verano para vacunar a más personas para que puedan volver a disfrutar de la vida sin temor al covid-19.El presidente Joe Biden se había fijado la meta de tener al menos el 70% de los adultos estadounidenses al menos parcialmente vacunados para el 4 de julio. La nación no alcanzó esa marca por unos ocho millones el domingo.Las cifras aún están por delante de lo que la mayoría de la gente esperaba, dijo Zients en defensa del progreso de la vacunación, pero agregó que los funcionarios federales se centrarán en aumentar la accesibilidad de las vacunas para aumentar las cifras.«El mensajero más confiable es el médico local, el proveedor de atención médica local, por lo que cada vez tenemos más vacunas en los consultorios médicos, en las clínicas de atención médica, para que las personas puedan obtener respuestas a sus preguntas, arremangarse y vacunarse», dijo Zients.Si no hay suficientes personas que reciban esa vacuna, podría significar un aumento repentino de la pandemia este invierno, han dicho los expertos.El Dr. Paul Offit, experto en vacunas, estimó en mayo que el 80% de la población necesitará inmunizarse mediante vacunas o infecciones previas para evitar un aumento repentino del invierno.«La prueba estará en el pudín el próximo invierno»