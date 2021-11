“No estamos contentos. Chivas solo se salvaría siendo campeón”

Miguel Ponce se sincera sobre el presente del Rebaño

Miguel Ponce, defensor de las Chivas de Guadalajara, se tomó un tiempo para reflexionar acerca del difícil momento que está pasando el "Rebaño Sagrado", y señaló qué es lo que puede salvar la temporada de los dirigidos por Marcelo Leaño: ganar el título de la Liga MXMiguel Ángel Ponce, defensa de las Chivas de Guadalajara, expresó sus preocupaciones por la actualidad del “rebaño sagrado”, el cual ya no puede clasificar de manera directa a la Liguilla del Apertura 2021 y solo tiene la opción de seguir con vida en el torneo a través de la repesca.Para Ponce, Chivas no puede conformarse con simplemente clasificar, o intentar hacerlo. Deben dar más. Por ende, para él “lo que salvaría el torneo es ser campeones. Tenemos que competir por el título y si no se consigue, obviamente nadie quedaría conforme“, señaló en rueda de prensa.Los dirigidos por Marcelo Michel Leaño, hace pocas horas ratificado como entrenador del club, deberán ganar al Mazatlán para poder avanzar. De no hacerlo, dependerán de que Necaxa, Atlético San Luis, Pumas y Pachuca pierdan. Un escenario prácticamente utópico. Ese es el panorama de las Chivas de Guadalajara para avanzar a la Liguilla del Apertura 2021.El experimentado defensor de 32 años concluyó comentando su descontento por la situación actual. Chivas está en el puesto 12 con 19 puntos. No obstante, considera que de seguir en carrera, la repesca será un torneo nuevo. Pero para llegar a esta instancia no tienen margen de error: la final es este viernes en el Estadio Kraken.