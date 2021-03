¿No ha llegado tu cheque de estímulo?

Esta podría ser la razón

Algunos estadounidenses están viendo cómo sus cheques de estímulo no llegan a sus cuentas bancarias y acusan que los bancos están reteniendo sus depósitos de ayuda directa.Si estás incluido en ese grupo, no te preocupes: los bancos no están reteniendo los pagos de estímulo. Solo se necesitan un par de días para que se procesen los cheques.«Algunas personas verán el dinero en sus cuentas a partir de este fin de semana como un pago pendiente o provisional hasta que sea aprobado por su institución financiera», dijo un funcionario del Tesoro a los periodistas durante una llamada el viernes.Los pagos de estímulo, de hasta US$ 1.400 por persona (y más para parejas casadas y personas con hijos), se incluyeron en el paquete de ayuda de covid-19 de US$ 1,9 billones del presidente Joe Biden que se firmó el miércoles.«Los clientes que son elegibles para recibir el depósito directo de su pago de estímulo pueden esperarlo tan pronto como el 17 de marzo de 2021», tuiteó Wells Fargo el viernes. Y muchos usuarios de Twitter respondieron al tuit, quejándose del cronograma proyectado por el banco.Wells Fargo respondió a las quejas de los usuarios de Twitter el sábado diciendo que el banco «procesaría todos los depósitos directos de acuerdo con la fecha de vigencia proporcionada por el Tesoro de Estados Unidos». El tuit también destacó que las personas pueden verificar el estado de sus pagos utilizando la herramienta Get My Payment del IRS.Chase Bank también tuiteó diciendo: «Estamos poniendo los fondos a disposición a medida que se reciben. La mayoría de los clientes elegibles pueden esperar ver pagos de estímulo en su cuenta de Chase tan pronto como el miércoles 17 de marzo».Algunos estadounidenses ya han visto cómo la última ronda de pagos de estímulo ha llegado a sus cuentas bancarias.Para el sábado por la mañana, varias personas habían publicado en las redes sociales que habían visto sus pagos de estímulo pendientes en sus cuentas bancarias. Aunque los depósitos directos han salido primero, los cheques en papel y las tarjetas de débito prepagadas se enviarán antes de finales de marzo.Se espera que el dinero llegue a alrededor del 90% de las familias, según una estimación del Modelo de Presupuesto de Penn Wharton.