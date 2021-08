"No perdonamos, no olvidamos”

Biden promete "cazar" a los líderes del ISIS y "hacerles pagar" el atentado de Kabul

El presidente, Joe Biden, aseguró el jueves en una rueda de prensa desde la Casa Blanca que Estados Unidos "cazará y hará pagar" a los terroristas que llevaron a cabo los atentados suicidas con bomba en Kabul en los que murieron 12 soldados estadounidenses y más de 60 afganos."A los que llevaron a cabo el ataque, así como a cualquiera que desee hacerle daño a Estados Unidos, sepan esto: no olvidaremos, no perdonaremos, los cazaremos y les haremos pagar", aseguró Biden en un mensaje a la nación.El presidente se refirió a los soldados que perdieron la vida durante los esfuerzos de evacuación en el aeropuerto de Kabul como "unos "héroes que han estado comprometidos en una peligrosa y desinteresada misión para salvar la vida de otros".El grupo terrorista Estado Islámico Khorasan o ISIS-K (por sus siglas en inglés) se adjudicó los dos atentados con bomba de el jueves en los que también resultaron heridos más de 140 personas, entre ellos militares estadounidenses y talibanes, confirmando las sospechas de las fuerzas estadounidenses.Los ataques se produjeron a las puertas del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai en la capital afgana. Uno ocurrió cerca de un punto de control militar donde soldados estadounidenses estaban revisando a las personas que iban a ser evacuadas para asegurarse de que no llevaran bombas ni objetos peligrosos en los aviones. El otro ocurrió cerca del hotel Baron. Los atacantes suicidas se confundieron entre la multitud de afganos que buscan salir del país.A pesar del riesgo latente de un nuevo ataque del Estado Islámico, el presidente aseguró que no detendrá las evacuaciones de los ciudadanos estadounidenses, aliados de la coalición internacional y afganos que colaboraron con ellos durante la reconstrucción de Afganistán."Cuando Estados Unidos dice que hará algo debemos hacerlo, es importante lo que decimos", aseveró Biden.Biden afirmó que, siguiendo las recomendaciones de sus generales, no enviará más tropas a Afganistán para cubrir la retirada. Aseguró que más de 100,000 personas han sido evacuadas de la nación de Asia Central.También dijo que no hay evidencia de que ISIS-K y los talibanes se hubieran coludido para llevar a cabo el ataque de este jueves."No es una cuestión de confianza, sino de interés mutuo", dijo en defensa de la estrategia bajo la cual Estados Unidos ha recaído en los combatientes talibanes para filtrar y detectar a posibles terroristas del Estado Islámico. "A ellos les interesa que nos marchemos cuando lo dijimos", agregó. Los militantes han respondido a las principales peticiones de los militares estadounidenses para salvaguardar el aeropuerto.Biden había advertido recientemente sobre el peligro de un ataque terrorista. El miércoles, la embajada alertó sobre la inminencia de un atentado y pidió a todos los ciudadanos, aliados y afganos que se mantuvieran alejados de al menos tres puntos de entrada.A pesar de que Estados Unidos mantendrá el 31 de agosto como la fecha de retirada, Biden aseguró que cualquier ciudadano que desee ser evacuado después de esa fecha podrá hacerlo: "Regresaremos para sacar a cualquier estadounidense que quiera salir".Kenneth F. McKenzie, el jefe del Comando Central, dijo que todavía hay alrededor de 1,000 estadounidenses en Afganistán, aunque no todos desean evacuar, algunos tienen la doble nacionalidad y quieren permanecer en el país con sus familiares.Biden ha sido criticado por no haber estado lo suficientemente bien preparado para llevar a cabo la retirada de las tropas, luego de que el talibán tomará el control de la mayor parte del país en tan solo 11 días.Cuando un periodista le preguntó si asumía la responsabilidad por la pérdida de vidas de soldados estadounidenses, algo que no sucedía desde 2020, Biden afirmó que la asumía, al mismo tiempo que explicó que había heredado un acuerdo de la Administración anterior para la retirada de tropas, razón por la cual no habían sido atacadas desde entonces."Imagínense dónde estaríamos si yo hubiera dicho el 1 de marzo que no iba a renegociar la fecha de evacuación, en dónde hubiéramos quedado, habría una sola opción: mandar más soldados estadounidenses para pelear una guerra cuyos objetivos ya habíamos logrado", aseveró el presidente.