No vacunarse puede encarecer una hospitalización

Se disparan los deducibles en los seguros médicos

La mayoría de las compañías privadas de seguros de salud de Estados Unidos están dejando de asumir los costes directos (out of pocket) de las hospitalizaciones por covid-19, según un nuevo estudio de la organización no gubernamental KFF.Algunas personas que han sido ingresadas por covid-19 en la actual ola de la pandemia han recibido una dura sorpresa: facturas de miles de dólares en función de la duración y la complejidad de su hospitalización.Esto es así porque la mayoría de las compañías privadas de seguros de Estados Unidos han dejado de asumir los costes directos (out of pocket) de sus clientes enfermos de covid-19 como sí lo habían hecho voluntariamente desde que comenzó la pandemia, según revela un estudio publicado por la organización no gubernamental KFF.No tenían ningún mandato federal, pero muchas aseguradoras eximieron a sus clientes de esos costes (deducibles, copagos), de manera que si les hospitalizaban por covid-19 -y tenían una póliza completa- no tendrían ningún cargo.Lo que ocurre ahora es que las compañías consideran que la situación es otra teniendo en cuenta que las vacunas están ampliamente disponibles para toda la población mayor de 12 años.Así, el 72% de las aseguradoras ya no tienen esas exenciones para la hospitalización por covid-19, mientras que un 10% tiene planes de eliminarlas de aquí a finales de octubre.La mitad eliminaron las exenciones en abrilKFF, organización referente en el estudio del sistema de salud de Estados Unidos, ha analizado para este trabajo un total de 102 planes de salud, los dos más grandes de cada estado y Washington DC.Casi la mitad de esos planes pusieron fin a esas exenciones en abril de este año, el momento en el que la mayoría de los estados abrieron la vacunación para todos los adultos.29 de los planes todavía asumen los copagos del tratamiento del coronavirus pero 10 de ellos dejarán de hacerlo al final de octubre. Otros 12 planes dejarán las exenciones a finales de año, dos lo harán en 2022 y solo 5 todavía no indican cuándo terminarán de aplicar esta práctica.El coste de no estar vacunado aumentaLa amplia mayoría de las personas hospitalizadas en Estados Unidos por covid-19 en esta ola de la pandemia son personas que no han querido vacunarse, como advierten recurrentemente las autoridades de salud y los sanitarios.El fin de las exenciones a los costes directos de la hospitalización por covid-19 eleva por tanto el coste de no vacunarse: ya no es solo el peligro para la propia salud y la de los seres queridos y la comunidad, también es el coste material que lleva a muchas familias a tener que abrir recaudaciones de fondo públicas en internet porque no pueden asumir las facturas. Algunas incluso después de fallecer la persona.Parte de la razón por la que las aseguradoras aplicaron las exenciones en el tratamiento del covid-19 al principio fue porque estaban pagando menos de lo esperado en reclamos médicosEso fue así porque muchas personas dejaron de pedir asistencia sanitaria por otras dolencias con la irrupción de la pandemia en abril de 2020.Según KFF, las aseguradoras temían entonces un mandato federal que fuera más perjudicial para ellas que esas exenciones pero ahora, con la vacunación disponible para todos los mayores de 12 años, no siente la presión gubernamental ni social para seguir ofreciendo ese alivio.El deducible típico de un plan sanitario a través del empleador es de $1,644, según KFF, y la hospitalización por coronavirus puede tener alrededor de $1,300 en costes directos, pero todo depende de lo largo que sea el ingreso y su complejidad.El coste para el conjunto del sistema sanitario de Estados Unidos de estas hospitalizaciones en gran medida evitables ascendió, según la herramienta de seguimiento de KFF, a 2,300 millones de dólares en junio y julio de 2021.