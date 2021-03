No vengan

Biden dice a los inmigrantes

El presidente Joe Biden desalentó a los posibles migrantes de ir a Estados Unidos mientras su administración se apresura a responder a una oleada de niños inmigrantes no acompañados que ingresan al país.«Puedo decir con bastante claridad: no vengan», dijo Biden a ABC en una entrevista transmitida el martes.El presidente continuó: «Estamos en el proceso de instalarnos, no abandonen su pueblo, ciudad o comunidad».Ha habido un aumento importante en el número de niños migrantes bajo custodia de Estados Unidos. Más de 4.000 niños inmigrantes están bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza, lo que agota los recursos federales para reducir el espacio de refugio. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo en un comunicado el martes que «estamos en camino de encontrarnos con más personas en la frontera suroeste que en los últimos 20 años».Muchos de esos migrantes que se han dirigido a Estados Unidos creen que la administración de Biden será más acogedora que la postura más dura de su predecesor. El presidente trató de restar importancia a esa percepción durante la entrevista y le dijo a George Stephanopoulos de ABC que «no vienen» porque crean que su administración les permitirá quedarse en el país.Biden dijo a los periodistas el martes temprano que actualmente no tiene planes de visitar la frontera sur.«No por el momento», dijo Biden a los periodistas en el jardín sur de la Casa Blanca cuando le preguntaron si tenía planes de visitar la frontera.Las visitas presidenciales tienen el poder de llamar la atención internacional sobre emergencias y problemas emergentes. Pero incluso cuando el gobierno federal dice que se está preparando para encontrarse con más personas en la frontera suroeste de las que el país ha visto en las últimas dos décadas, Biden y los funcionarios de la Casa Blanca dicen que no se planea una visita y se negaron repetidamente a llamar lo que está sucediendo en la frontera como una crisis.¿Es una crisis la situación de los migrantes? Esto dice BidenDurante una interacción con la prensa a bordo del Air Force One el martes después de los comentarios de Biden, Kevin Liptak de CNN le preguntó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, por qué el presidente había retrasado el aumento de los límites de refugiados, luego de la noticia de que cientos de refugiados aprobados para ingresar a EE.UU. han sido sacados de vuelos y se le dijo que esperaran. Psaki dijo que Biden ha retrasado el aumento del límite actual de refugiados porque «queremos hacerlo de una manera eficaz».Y cuando se le preguntó si a Biden le preocupaba que dejar entrar a más refugiados ahora le indicaría a la gente en Centroamérica que Estados Unidos está abierto a una mayor inmigración, Psaki reiteró el sentimiento de que la administración quiere que sus acciones sean efectivas.«No haría una conexión directa. Diría que es algo en lo que queremos asegurarnos de que nuestro sistema está preparado para administrar el proceso de manera eficaz y sin problemas», dijo.Psaki había dicho durante la sesión informativa del lunes en la Casa Blanca que no había planes para un viaje fronterizo presidencial, incluso cuando Biden y la vicepresidenta Kamala Harris habían comenzado una gira nacional para promover la ley de ayuda para el covid-19 de $ 1,9 billones.El martes, también se refirió a la situación en la frontera entre Estados Unidos y México como un «gran problema», pero aún así se negó a llamarlo una «crisis».«Yo diría que su enfoque está en desarrollar soluciones, empujar a su equipo, alentar a su equipo, a desarrollar soluciones que agilizarán el procesamiento en la frontera, que abrirán más instalaciones que garantizarán que los niños sean tratados con humanidad y también de forma segura», agregó Psaki. Ella agregó: «Y ese es su enfoque, y ahí es donde está poniendo sus esfuerzos en la inmigración».La falta de planes de viaje de Biden a la frontera se produce cuando su administración enfrenta una presión cada vez mayor sobre su estrategia en la frontera entre Estados Unidos y México y los intentos de su administración de abordar el creciente número de migrantes que cruzan hacia Estados Unidos allí.El plan del gobiernoDurante el fin de semana, Mayorkas ordenó a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias que ayudara a recibir, albergar y trasladar a los niños.Y el martes le dijo a George Stephanopoulos de ABC que la administración de Biden está desarrollando la capacidad para abordar las necesidades de los niños que llegan solos a la frontera entre Estados Unidos y México.«Lo que estamos haciendo es atender a los niños pequeños que llegan a la frontera para hacer solicitudes bajo las leyes humanitarias que nuestro país ha establecido hace años y años. Y estamos construyendo la capacidad para atender las necesidades de esos niños cuando llegan, pero nosotros también estamos, y de manera crítica, enviando un mensaje importante de que ahora no es el momento de llegar a la frontera», dijo Mayorkas en ABC.Congresista dice que Biden incentiva llegada de migrantes 1:59Si bien el aumento en los migrantes es probablemente el resultado de varios factores, incluida la percepción de relajación de la aplicación fronteriza por parte de la administración de Biden, los republicanos están culpando específicamente a las políticas de Biden.A principios de esta semana, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, de California, calificó el reciente surgimiento de los migrantes como una «crisis fronteriza de Biden».«Esta crisis es creada por las políticas presidenciales de esta nueva administración. No hay otra forma de describirla sino como una crisis fronteriza de Biden», dijo McCarthy durante un viaje a un centro de procesamiento de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas, con otros 12 republicanos.Biden también enfrenta presión dentro de su propio partido por su estrategia de inmigración.El presidente del Poder Judicial del Senado, Dick Durbin de Illinois, el segundo demócrata en importancia de la Cámara, dijo el lunes que no cree que haya suficiente apoyo en este Congreso para aprobar un proyecto de ley de inmigración en toda regla con un camino hacia la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes indocumentados, un pilar clave del plan de inmigración de Biden.Los miembros demócratas de la Cámara que representan a la región fronteriza han criticado el enfoque de Biden sobre el tema.«No vamos a enjaular a los niños ni a dividir a las familias ni a arrancar a los niños de los brazos de las madres», dijo el domingo el representante demócrata Vicente González de Texasa Abby Phillip de CNN, «pero necesitamos un proceso ordenado para los migrantes que califican para el asilo que para que quizá pidan asilo en su país de origen o en un país vecino o tal vez construir un centro en el sur de México donde puedan ser procesados ​​allí».Y los miembros de la administración de Biden han dicho repetidamente que los migrantes no deben hacer el peligroso viaje hacia el norte, pero el representante demócrata Henry Cuellar de Texas dijo a CNN el lunes que lo que la administración transmite «tiene que ser un mensaje fuerte» y que «el mensaje no llega».