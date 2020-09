NOTAS DE NOORANI

Las mujeres inmigrantes están hablando sobre el Dr. Mahendra Amin, el ginecólogo acusado de realizar cirugías a mujeres detenidas en el centro de detención del condado de Irwin en Georgia sin su consentimiento. Adolfo Flores y Hamed Aleaziz (también conocido como las "máquinas primicias") en BuzzFeed News hablaron con cuatro mujeres o sus abogados "quienes alegan que Amin les realizó procedimientos médicos sin revelar o explicar completamente lo que planeaba hacer. Esto, dicen ellos y sus abogados, significó que las mujeres no dieron su consentimiento ".Pauline Binam, una mujer de 30 años originaria de Camerún, “fue enviada a Amin después de experimentar un ciclo menstrual irregular. Binam estaba programada para someterse a un procedimiento ... que con suerte regularía su ciclo menstrual nuevamente. Pero cuando Binam se despertó de la anestesia general después de la cirugía en agosto de 2019, Amin le dijo que le había extraído una de sus trompas de Falopio ".Las acusaciones se producen "después de que una denunciante, Dawn Wooten, que trabajaba como enfermera en el centro de detención, presentó una denuncia ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional". Las mujeres afectadas se quedan para recoger los pedazos: "A las personas que están detenidas por inmigración se les roba tanto tiempo con su familia, y es una tensión física y emocional", dijo Vân Huynh, abogado de Binam. "Ahora ... a los inmigrantes detenidos se les están robando oportunidades futuras para poder concebir hijos".Bienvenido a la edición del viernes de Notas de Noorani. Si tiene una historia de su propia comunidad para compartir, por favor envíemela a anoorani@immigrationforum.org.Regístrese para Leading the Way 2020EXCUSA PARA EXCLUIR: Este año, Estados Unidos "está en camino de admitir a poco más de 10,000 refugiados, que es también el número más bajo de admisiones desde 1975, según datos del gobierno de Estados Unidos", informa Conor Finnegan de ABC News. Ahora, un grupo bipartidista de siete exfuncionarios que dirigieron el programa de admisión de refugiados en administraciones demócratas y republicanas anteriores se está uniendo al coro de defensores que piden a la administración Trump que aumente las admisiones de refugiados en el próximo año fiscal: “Creemos que cualquier reducción adicional en El reasentamiento de refugiados representaría el desprecio de las necesidades extremas de las personas desplazadas en todo el mundo ”, escribió el grupo al Secretario de Estado Mike Pompeo. En The Bulwark, Linda Chávez escribe que "[l] a pandemia le da a la administración una excusa para no dar la bienvenida a los refugiados ... Pero el mayor riesgo para la seguridad estadounidense es la hostilidad de la administración hacia los refugiados en general (y algunos refugiados más que otros)". Como recordatorio, la administración puede anunciar el límite de refugiados para el año fiscal 2021 en las próximas semanas; la fecha límite para una asignación es el 1 de octubre.ESTUDIANTES - La administración Trump se dirige una vez más a los estudiantes internacionales: Catherine E. Shoichet y Geneva Sands de CNN informan que la administración está cambiando la política actual que permite que los estudiantes, los visitantes de intercambio y los medios extranjeros permanezcan en los EE. UU. Durante "el tiempo que mantengan cumplimiento de los términos de admisión ”y, en cambio, requiere un“ período fijo de estadía ”. Además, las personas de países con tasas más altas de permanencia en la visa solo se emitirían por un máximo de dos años, una política que "podría afectar a estudiantes de más de 40 países". En un hilo de Twitter tremendamente útil, Aaron Reichlin-Melnick del Consejo Estadounidense de Inmigración expone las repercusiones de la nueva propuesta.APLAZAMIENTOS MÉDICOS: los abogados de inmigración están criticando al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) por negar las solicitudes de acción diferida médica sin proporcionar un razonamiento claro, informa Shannon Dooling en WBUR. Los aplazamientos médicos "permiten a las personas gravemente enfermas que no tienen un estatus legal en los EE. UU. Y que no pueden acceder a una atención médica adecuada en sus países de origen, quedarse temporalmente aquí mientras reciben lo que a menudo les salva la vida". Aunque la administración Trump reinició estos aplazamientos el año pasado después de intentar silenciosamente eliminarlos, los datos de USCIS revelan que la tasa de aprobación de solicitudes de acción diferida médica cayó del 44% en 2018 al 11% en los primeros cinco meses de 2020.TERCERA MUERTE - Cipriano Chavez-Alvarez, de 61 años, es el tercer inmigrante que muere de COVID-19 mientras estaba detenido en el Centro de Detención Stewart del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) en Georgia, Jeremy Redmon y Alan Judd informan en The Atlanta Revista-Constitución. Su muerte se produce una semana después de que se advirtiera a los funcionarios de las precauciones inadecuadas contra el virus en otro centro de detención de Georgia, el Centro de Detención del Condado de Irwin (que también ha sido criticado por su atención ginecológica, descrito en la introducción de hoy). “Hasta el jueves, 339 casos de COVID-19 se había documentado en Stewart y 43 en Irwin, según muestran los datos de ICE ". En todo el país, "casi 6.000 detenidos de ICE han contraído el virus y siete han muerto".APOYE A LOS INMIGRANTES - Los Santos de los Últimos Días deben apoyar a los inmigrantes, sostiene Brian D. King en un artículo de opinión para The Salt Lake Tribune, citando la historia de su fe en Estados Unidos y las enseñanzas de Cristo. “La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no es ajena a la falta de vivienda. Sus miembros recuerdan que los primeros pioneros deambularon por el continente en busca de un hogar ”, escribe King, y agrega que“ Jesús no era ajeno a la inmigración ”. Concluye que, como seguidores de Cristo, los Santos de los Últimos Días "deben apoyar políticas y candidatos políticos que se alineen con todos nuestros valores, y eso incluye cómo tratamos a quienes más lo necesitan".Gracias por leer,Ali