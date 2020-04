Notas de Noorani: «Estamos todos juntos en esto»

La administración Trump está intensificando los esfuerzos de dominio eminente para la construcción de muros a lo largo de la frontera sur, a pesar de las órdenes de quedarse en casa barriendo el país.Nick Fouriezos informa para OZY que el gobierno federal ha presentado 26 nuevos casos de dominio eminente este año, incluidos 16 desde principios de marzo. "'Están tratando de aprovechar la pandemia, cuando los abogados no van a estar tan dispuestos a tomar casos y muchas personas se están refugiando en lugares', dice Ricky Garza, un abogado del personal del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, cuyos abogados son luchando contra algunos de los casos de dominio eminente de la administración en los tribunales ".Bienvenido a la edición del viernes de las Notas de Noorani. ¿Tiene una historia que desea que incluyamos? Envíeme un correo electrónico a anoorani@immigrationforum.org.: más del 8% de las enfermeras en los Estados Unidos son asiáticas, según Minority Nurse, y el 25% de los trabajadores de la salud son inmigrantes. En un artículo de opinión para el Pittsburgh Tribune-Review, Linda Smales, profesora de enfermería que también es hija de inmigrantes, escribe: “Estoy especialmente preocupada por las manifestaciones de xenofobia que han surgido durante esta crisis. Los estadounidenses de origen asiático han sido atacados específicamente en las últimas semanas, y el virus es lo suficientemente aterrador sin tener que preocuparse de que mis amigos y familiares sean atacados ". En respuesta, ella y su hermana se asociaron con salones de uñas propiedad de miembros de la comunidad vietnamita de Pittsburgh para donar "aproximadamente 30,000 máscaras, 245,000 guantes y alrededor de 150 botellas de desinfectante para manos y jabón de más de 20 salones ... a más de 20 centros de salud , Y solo estamos empezando." Como señala Smales, "Todos estamos juntos en esto, cada uno de nosotros".- Un inmigrante mexicano de 33 años con síntomas de COVID-19 fue liberado de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) en una silla de ruedas a principios de esta semana después de sufrir abusos "graves" mientras estaba detenido, según su abogado. Dianne Solis informa para The Dallas Morning News que “[la] abogada, Linda Corchado, dijo que su cliente tenía fiebre, sudores nocturnos y dolores en el cuerpo antes de su liberación esta semana del centro de detención del condado de Otero en Nuevo México… En todo el país, abogados, clérigos y defensores están pidiendo la liberación urgente de muchos inmigrantes detenidos debido a la propagación de la enfermedad COVID-19 en lugares cerrados ". Mientras tanto, Matt Katz informa para NPR que “ICE dice que está tratando de reducir la población de todos los centros de detención. Actualmente, ICE retiene a unas 32.300 personas, el número más bajo durante la administración Trump ".en informes más excelentes para The Dallas Morning News, Dianne Solís y María Méndez describen a un puñado de familias para resaltar cómo a los ciudadanos estadounidenses con familiares indocumentados se les niega el alivio económico de Washington debido a la situación mixta de sus hogares, incluso si ellos han pagado sus impuestos "La Ley CARES excluye a los inmigrantes no autorizados y la mayoría de los ciudadanos estadounidenses o cónyuges de inmigrantes legales que presentan impuestos conjuntamente con inmigrantes no autorizados o inmigrantes sin un número de Seguro Social ... Esto incluye a las familias donde hay hijos de inmigrantes no autorizados que son ciudadanos estadounidenses". Mientras tanto, Gerard Matthews, de Arkansas Nonprofit News Network, analiza los esfuerzos del estado para proteger a los inmigrantes. Mireya Reith, directora ejecutiva fundadora de Arkansas United, señala que la fuerza laboral de inmigrantes tiene "la menor flexibilidad cuando se trata de distanciamiento social o falta de trabajo para hacerse la prueba o autoaislarse. Nuestra economía y la salud del estado no pueden recuperarse si no abordamos la salud de estos trabajadores inmigrantes ".- El ex fiscal general Jeff Sessions emitió un comunicado ayer pidiendo una "moratoria de toda inmigración basada en el empleo hasta que Estados Unidos regrese a los niveles de desempleo anteriores a la crisis del coronavirus", informa Adam Shaw en Fox News. Si bien Sessions cita las últimas cifras de desempleo, ignora la realidad de que los inmigrantes de varios niveles de habilidad han demostrado su importancia crítica para la economía de los Estados Unidos antes y después de la pandemia, y serán críticos para una recuperación económica sólida. Esta será la vanguardia del argumento de la oposición en los meses y años venideros.dos compañías están demandando a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) por denegaciones frecuentes de visas H-1B para trabajadores extranjeros, informa Genevieve Douglas por la Ley Bloomberg. "La agencia tiene 'un patrón y una práctica' de malinterpretar los requisitos de H-1B para que el puesto de analista de investigación de mercado no satisfaga los criterios destinados a determinar si un puesto califica como ocupación especializada, dijeron MadKudu Inc. y Quick Fitting Inc. en una demanda presentada el jueves en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California ".- Nuestro último episodio de "Only in America" ​​finaliza nuestra serie de agricultura, "Growing a Better System", con una conversación con Soren Bjorn, presidente de Driscoll’s de las Américas. Soren, inmigrante y ciudadano estadounidense recientemente naturalizado, habla sobre el trabajo esencial de los trabajadores agrícolas inmigrantes durante la pandemia de coronavirus, la importancia de la seguridad alimentaria y la necesidad de un proceso de visa modernizado.