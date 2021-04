¿Notó una subida del precio de los alimentos y de la gasolina?

Prepárese porque va a continua

Expertos advierten que el aumento en los precios continuará el resto del año.Es mejor que empiece a presupuestar más para sus facturas de alimentos, según el último índice de precios al consumidor, pues los costes están aumentando y es probable que sigan subiendo.El índice, publicado el martes por la Oficina de Estadísticas Laborales, mostró un aumento del 0,6% en marzo, el mayor incremento mensual en casi una década. En el último año, los precios han subido un 2,6% en total.La gasolina se disparó un 9,1% el mes pasado. Desde febrero, las frutas y verduras han subido casi un 2%, y carnes, pescado y huevos han subido un 0,4%, según las cifras del Gobierno.El último repunte en las facturas de comida se debe a que los precios ya habían subido durante la pandemia el año pasado por las interrupciones de la cadena de suministro, y nunca bajaron."Antes comprábamos estas cosas por 30 dólares. Ahora cuestan 60 dólares", comentó John Kermaj a la puerta de un supermercado de Long Island, Nueva York.Este ciudadano ha intentado adaptarse a la hora de hacer la compra para su familia comprando sólo los artículos esenciales y evitando las marcas de fábrica, pero eso también significa prescindir de la carne y el pescado fresco."Tiene que ser la pandemia", opina Kermaj, "la escasez".Antes de que comenzara la pandemia, la media nacional de una libra de tocino en enero de 2020 era de 4,72 dólares. El mes pasado, ese precio se había disparado a 5,11 dólares, según datos de los puntos de venta de los supermercados de Nielsen IQ. La carne picada ha subido 5,26 dólares la libra desde los 5,02 dólares. El pan ha subido 2,66 dólares la barra desde los 2,44 dólares.Las subidas son más notorias en algunas zonas del país. En Boston y Filadelfia se paga casi un dólar más por la libra de tocino, mientras que en Chicago la subida es de unos 70 céntimos. En Dallas se registran subidas de más del 5% en varios artículos a la vez, como los huevos, la pechuga de pollo, la carne picada fresca y el pan para sándwiches.Los cambios en las cajas también están presionando los márgenes de beneficio de los supermercados. Los fabricantes han recortado las promociones y los cupones para moderar la demanda desde el periodo de reposición de existencias de marzo del año pasado."En un mes típico, el 31,5% de las unidades se venden en promoción; en el período más reciente de marzo, el 28,6% de las unidades se vendieron en promoción", dijo Phil Tedesco, vicepresidente de Retail Intelligent Analytics en Nielsen. "Esto ha provocado que los compradores tengan menos oportunidades de aprovechar las rebajas en la tienda", aumentando los costes totales, según añadió.Los economistas afirman que los costes derivados de la subida del precio de la gasolina, el repunte de los precios de las materias primas, el aumento de las importaciones de China, los graves daños en las cosechas del Medio Oeste y otros factores se están trasladando a los consumidores."Las cadenas de suministro son en gran medida ineficientes en este momento", dijo Isaac Olvera, economista de ArrowStream, una empresa de software de gestión de la cadena de suministro. "Todavía estamos lidiando con las secuelas de la pandemia", agregó.Cuestiones como el aumento de los precios de la gasolina, el incremento de los costes de transporte que se trasladan a los consumidores, especialmente en el caso de artículos como el pan, no hacen más que subir, ya que la conducción aumenta más rápido que la producción de petróleo.Así que es probable que los precios de los alimentos se mantengan en el extremo superior de las estimaciones al menos durante el resto del año, dijo Olvera. Es posible que los productores acaben aumentando su producción para captar el aumento de la demanda, pero eso no ocurrirá hasta finales de este año, dijo Olvera.La Casa Blanca dijo el lunes que espera que la inflación suba, y no que baje.Hay tres factores temporales que impulsan el aumento, según escribieron Jared Bernstein y Ernie Tedeschi, miembros del Consejo de Asesores Económicos del presidente, Joe Biden: el ritmo de aumento parece más rápido cuando sube desde un nivel inferior, las interrupciones en la cadena de suministro y la demanda reprimida de servicios."Creemos que la perspectiva más probable para los próximos meses es que la inflación aumente modestamente, y que vuelva a un ritmo más bajo a partir de entonces, a medida que la inflación real empiece a estar más en línea con las expectativas a largo plazo", escribieron, pasando de "niveles históricamente bajos a niveles más normales".El aumento de los precios puede avivar la inseguridad alimentaria en un momento en que más de nueve millones de personas siguen sin trabajo. Los centavos pueden sumarse, semana a semana, familia a familia."Los alimentos son una necesidad", afirma Jayson Lusk, economista de la Universidad de Purdue, "los hogares con menores ingresos gastan una mayor parte de sus ingresos en alimentos. Cuando vemos que los precios de los alimentos aumentan, esto afecta más a los hogares de menores ingresos."Los compradores preocupados por el presupuesto pueden probar algunos consejos que siempre son verdaderos para reducir sus facturas, dijo Amy Keating, dietista registrada de Consumer Reports, una editorial y organismo de control de los consumidores sin fines de lucro.Keating recomienda registrarse en una aplicación de cupones como Flipp, o en una aplicación de comparación de precios como Basket, que también incluye los precios online. Haz fotos de los artículos con sus precios para ayudarte a recordar cuáles son los precios medios, especialmente de los artículos más caros como el aceite de oliva y los frutos secos. Y si la etiqueta del precio no muestra el precio por unidad, utiliza la calculadora de tu teléfono.Los consejos clásicos siguen funcionando, como hacer la compra basándose sólo en una lista para evitar las compras impulsivas, optar por marcas de la tienda o genéricas si son más baratas, y cambiar las carnes más caras por cortes más baratos, o reducir la cantidad de pollo o judías."Tenemos que ser un poco más flexibles si algunos de nuestros favoritos se han vuelto caros", dijo Keating.Fuera del supermercado de Long Island, la compradora Joanne Budhu dijo que su familia está ajustando sus comidas en función de lo que pueden comprar en la tienda."En nuestra familia no somos grandes consumidores de carne", dijo Budhu, pero señaló que los precios de los productos lácteos han subido."Así que tratamos de recortar", dijo, "tratamos de ir a diferentes recetas y sustituir, y no cocinar tantas cosas que serían caras".