Novak Djokovic sale deportado

Pierde apelación de visa, no jugará el Abierto de Australia

Novak Djokovic salió de Australia en un vuelo de Emirates a Dubai, horas después de perder un recurso legal contra la decisión de revocar su visa.La deportación de poner fin a un drama de días que giró en torno a si el serbio, que no está vacunado contra el covid-19, podría o no ser admitido en el país bajo una exención médica.El número 1 del mundo tenía programado jugar el lunes por la noche en el Abierto de Australia, donde esperaba ganar el 21° título de Grand Slam masculino.Los jueces en Australia desestimaron el desafío legal de Novak Djokovic de revocar la cancelación de su visa por segunda vez.El serbio dijo que estaba "extremadamente decepcionado" por la decisión de la corte, pero que ahora cooperaría con las autoridades sobre su salida del país, poniendo fin a su intento de extender su décimo título individual masculino en el Abierto de Australia.El ministro de inmigración de Australia revocó el viernes por segunda vez la visa de la estrella del tenis que no se ha vacunado y dijo que su presencia podría generar un "aumento del sentimiento contra la vacunación e incluso incitar "disturbios civiles".La decisión de mantener la cancelación de la visa fue dictada por un Tribunal Pleno del Tribunal Federal de Australia el domingo, compuesto por el presidente del Tribunal Supremo James Allsop, el juez Anthony Besanko y el juez David O'Callaghan.El ministro de Inmigración de Australia, Alex Hawke, canceló la visa de la estrella del tenis por segunda vez el viernes por motivos de buen orden y seguridad pública.El equipo legal de Hawke, dirigido por Stephen Lloyd SC, argumentó el domingo que la presencia de la estrella del tenis en Australia podría envalentonar el sentimiento antivacunas, debido a que no estaba vacunado y a comentarios anteriores que expresaban escepticismo sobre las vacunas.“La presencia de Djokovic en Australia, debido a su estado y a sus opiniones y conducta expresadas públicamente, puede influir en que otros no sean vacunados o reforzados o actúen de manera inconsistente con los consejos y políticas de salud pública”, se indicó en las presentaciones legales del ministro Hawke en el caso.“Con razón o sin ella, se percibe que respalda una visión antivacunas”, dijo Lloyd en audiencia pública.El abogado de Djokovic, Nicholas Wood, calificó las afirmaciones del gobierno de que la estrella del tenis se había convertido en un "ícono" para el movimiento antivacunas como "simplemente erróneas".desestimada el domingo, Novak Djokovic dijo que cooperaría con las autoridades para organizar su salida del país y confirmó que no jugaría en el Abierto de Australia.Dijo que si bien estaba "extremadamente decepcionado" por la decisión del juez, "respeto el fallo del tribunal y cooperaré con las autoridades pertinentes en relación con mi salida de Australia".Ahora se tomará un tiempo para descansar y recuperarse, agregó, y deseó buena suerte a los seguidores, al personal y a los jugadores en el Abierto de Australia."Me gustaría hacer una breve declaración para abordar los resultados de la audiencia judicial de hoy. Ahora me tomaré un tiempo para descansar y recuperarme, antes de hacer más comentarios más allá de esto."Estoy extremadamente decepcionado con el fallo del Tribunal de desestimar mi solicitud de revisión judicial de la decisión del ministro de cancelar mi visa, lo que significa que no puedo quedarme en Australia y participar en el Abierto de Australia.Respeto el fallo de la Corte y cooperaré con las autoridades pertinentes en relación con mi salida del país.Me incomoda que el enfoque de las últimas semanas haya estado en mí y espero que ahora todos podamos concentrarnos en el juego y el torneo que amo. Me gustaría desearles a los jugadores, oficiales del torneo, personal, voluntarios y fanáticos todo lo mejor.Finalmente, me gustaría agradecer a mi familia, amigos, equipo, simpatizantes, seguidores y mis compañeros serbios por su continuo apoyo. Todos ustedes han sido una gran fuente de fortaleza para mí".El juez James Allsop dijo previamente que el fallo de la corte para confirmar la decisión del ministro de inmigración de revocar la visa de Djokovic fue unánime.Después de un receso de 30 minutos para decidir si alguna de las partes consideraba necesarias o no más órdenes, el tribunal levantó la sesión sin recibir más órdenes.El nuevo orden de juego inserta a Salvatore Caruso en lugar de Djokovic. El italiano se medirá contra el serbio Miomir Kecmanović.El tercer preclasificado, Alexander Zverev, ahora se moverá al espacio de la cancha central que antes ocupaba Djokovic. Enfrentará a Daniel Altmaier.