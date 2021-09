Novak Djokovic superó a Jenson Brooksby y alcanzó los cuartos de final del US Open

De alcanzar su cuarta corona en Nueva York, Djokovic conquistaría los cuatro torneos de Grand Slam en la misma temporada.El serbio Novak Djokovic superó al joven estadounidense Jenson Brooksby y alcanzó los cuartos de final del US Open, colocándose a tres victorias de un título histórico.De alcanzar su cuarta corona en Nueva York, Djokovic conquistaría los cuatro torneos de Grand Slam en la misma temporada, una gesta que ningún tenista masculino consigue desde hace 52 años, y adelantaría a Roger Federer yRafa Nadalen la carrera por el mayor número de títulos grandes, con 21.La jornada del lunes también vio la clasificación a cuartos de Alexander Zverev y Belinda Bencic, flamantes ganadores del oro olímpico en los Juegos de Tokio-2020, y de la sensación británica Emma Raducanu, de 18 años.Pero el momento de mayor tensión en Flushing Meadows se vivió en el cruce de Djokovic, cuando el debutante Brooksby ganó el primer set.El número uno mundial hizo valer su experiencia frente al californiano, de 20 años, y se acabó imponiendo por 1-6, 6-3, 6-2 y 6-2 en dos horas y 58 minutos de juego en la pista principal, Arthur Ashe.El siguiente rival de 'Nole' será el italiano Matteo Berrettini, sexto preclasificado, a quien batió en la final del pasado Wimbledon."Va a ser emocionante. Le encantan los grandes escenarios. (Tiene) un gran saque, un gran juego en general", dijo el serbio sobre el choque con Berrettini, que el lunes derrotó al alemán Oscar Otte por 6-4, 3-6, 6-3 y 6-2.Con hasta 41 errores no forzados, Djokovic volvió a mostrar vulnerabilidades similares a las del sábado ante el japonés Kei Nishikori, quien también le ganó el primer set.Brooksby "jugó un primer set perfecto y yo no pude hacer mucho. Estaba intentando encontrar mi ritmo y mi lugar en el partido", reconoció Djokovic.El estadounidense, número 99 de la ATP y que accedió al US Open por invitación, plantó también batalla en el segundo set protagonizando algunos de los mejores momentos de juego del torneo, pero finalmente sucumbió ante un Djokovic lanzado a escribir una de las mayores gestas de este deporte.