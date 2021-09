Nueva caravana de migrantes desafía a AMLO

Evaden autoridades mexicanas y enfila hacia el sur de EEUU

Una nueva caravana de inmigrantes formada en Tapachula, frontera entre México y Guatemala, logró romper el cerco de seguridad establecido por la Guardia Nacional mexicana y la policía, en un esfuerzo por avanzar hacia el norte y tratar de llegar a la frontera sur de Estados Unidos.Activistas que defienden los derechos de los inmigrantes y de las caravanas, señalan que la nueva caravana la integran varios cientos, y que se formó luego de la agresión registrada en sábado cuando agentes mexicanos los agredieron, incluso a varios de ellos los golpearon.“El problema es que el muro de contención levantado por el gobierno de México en Tapachula, integrado por policías y soldados, está saturado. La gente ya no sabe qué hacer, tiene hambre. Por eso se están organizando para salir de ahí en busca de alimentos, de refugios”, dice Irineo Mujica, director ejecutivo de Pueblo Sin Fronteras, organización que desde el 2017 asiste a las caravanas de migrantes centroamericanos que cruzan por México.La agencia de noticias española EFE dijo que la nueva caravana que salió de Tapachula rumbo al norte la integran unas 600 personas en dirección a Huehuetán cargando niños, maletas y botellas de agua.Huehuetán se ubica a unas 539 millas (868 kilómetros) al sur de la Ciudad de México.Avanzando a golpesUna publicación del Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C. (UMUMI), muestra los momentos posteriores al rompimiento del cerco policíaco en una carretera y el avance de varias decenas de inmigrantes rumbo al norte.En otro video publicado, se escucha el audio de un inmigrante presuntamente de origen haitiano quien denuncia que a los inmigrantes retenidos en Tapachula “les están violando sus derechos humanos” y que “si estamos aquí es porque estamos buscando una vida mejor”.El inmigrante denunció además que personas que se encuentran en Chiapas con autorización del gobierno mexicano los están transportando en buses hacia el norte de Guatemala. “Eso es violación de los derechos humanos”, dijo.“No llegarán muy lejos”La idea en muchos migrantes que se reagruparon luego de los incidentes el sábado es salir de Tapachula en dirección al norte. “Como le dije, la ciudad está llena de gente, unos con papeles y otros no. Y es tanta la necesidad que tienen y la desesperación y la falta de respuesta del gobierno, que se está perdiendo todo respeto por las leyes mexicanas”, dice Mujica.“La gente local está enfadada, los inmigrantes están desesperados, quieren comer, dormir, un lugar digno y encima los golpean. Están cansados y por eso quieren irse al norte, pero no llegarán muy lejos, porque el Gobierno tiene otros muros de contención en otros puntos de las carreteras”, agrega.Mujica dijo además que “debemos encontrar maneras de detener esto. Pero mientras se encuentran, hay que ver cómo se da un trato mejor a estas personas. Ellos solo piden un lugar donde estar con sus familias. Pero al norte, a la frontera de Estados unidos, no van a llegar. De eso estamos seguros”.Sancionan a funcionariosEl lunes, el Instituto Nacional de Migración (INM) de México dijo en un comunicado que había suspendido a dos agentes federales por haber golpeado a inmigrantes de una caravana el sábado en Tapachula.La dependencia aseguró que no tolerará “ninguna conducta ajena o distinta a los protocolos y políticas del instituto en pro de la salvaguarda y respeto a los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad”.También aseguró que “refrenda su compromiso por una migración segura, ordenada y regular, siempre apegada al marco legal, los derechos humanos y principios humanitarios, especialmente a los grupos en situación de vulnerabilidad”.Mensajes a López ObradorEl domingo, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en él SE Mexicano publicó un comunicado con extractos de declaraciones de integrantes de la caravana.“Señor presidente, le escribimos estas palabras para decirle que nosotros los inmigrantes la estamos pasando muy mal. Lo único que estamos pidiendo es poder estar libres, es vivir sin miedo, sin miedo a que nos agarre migración. Hoy llevamos tres días caminando”, se lee en uno de ellos.“La razón porque salimos de Chiapas es porque no hay trabajo, tenemos hambre, estamos en la calle mujeres con hijos, mujeres embarazadas”, dice otro.“Lo más complicado y peor: nos están expulsando por la frontera de Guatemala. Eso es injusto, es un abuso de poder y violación de derechos humanos y xenofobia. Como refugiados y emigrantes merecemos un tratamiento diferente o darnos una forma correcta de circular y trabajar”, dice un tercero.El colectivo precisó que los textos fueron tomados de personas migrantes durante el recorrido de la caravana que se dirige al norte en dirección a la capital mexicana y luego a la frontera sur de Estados Unidos.