Nueva información sobre la enfermedad que padecieron investigadores de Wuhan

Atiza el debate sobre los orígenes de la pandemia

Un informe de inteligencia de Estados Unidos encontró que varios investigadores del Instituto de Virología de Wuhan en China se enfermaron en noviembre de 2019 y tuvieron que ser hospitalizados, un nuevo detalle sobre la gravedad de sus síntomas que podría atizar el debate sobre los orígenes de la pandemia de covid-19, según dos personas con conocimiento del reporte de inteligencia.Una hoja informativa del Departamento de Estado publicada por la administración Trump en enero decía que los investigadores se enfermaron en otoño de 2019, pero no llegaron a decir que habían sido hospitalizados. China informó a la Organización Mundial de la Salud que el primer paciente con síntomas similares a los de covid-19 se registró en Wuhan el 8 de diciembre de 2019.El director del Laboratorio Nacional de Bioseguridad de Wuhan dijo el lunes a los medios estatales chinos que la afirmación en un nuevo informe de inteligencia de Estados Unidos de que varios investigadores del laboratorio fueron hospitalizados en noviembre de 2019 era «una completa mentira».«Esas afirmaciones son infundadas», dijo el director del laboratorio, Yuan Zhiming, al tabloide nacionalista Global Times. «El laboratorio no ha tenido conocimiento de esta situación y ni siquiera sé de dónde vino esa información».¿Cuál fue el origen del virus?Es importante destacar que la comunidad de inteligencia aún no sabe cuál era la enfermedad de los investigadores, dijeron las personas informadas, y continúa teniendo poca confianza en sus evaluaciones de los orígenes precisos del virus más allá del hecho de que proviene de China. «Al fin y al cabo, todavía no hay nada definitivo», dijo una de las personas que ha visto la información de inteligencia.La directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, dijo a legisladores durante la Audiencia sobre Amenazas Mundiales el mes pasado que «la comunidad de inteligencia no sabe exactamente dónde, cuándo o cómo se transmitió inicialmente el virus covid-19», una evaluación que no ha cambiado, dijeron dos de las personas informadas sobre la información de inteligencia.La información de inteligencia actual refuerza la creencia de que el virus probablemente se originó de forma natural, a partir del contacto entre animales y humanos, dijeron las fuentes. Pero eso no excluye la posibilidad de que el virus fuera el resultado de una fuga accidental del Instituto Wuhan, donde se estaba llevando a cabo una investigación sobre el coronavirus en murciélagos.El informe de la OMSLa Organización Mundial de la Salud realizó una investigación sobre los orígenes de la pandemia y concluyó en un informe que el riesgo de accidente era «extremadamente bajo». El informe dijo que «no hubo informes de enfermedades respiratorias compatibles con covid-19 durante las semanas / meses anteriores a diciembre de 2019, y no hubo evidencia serológica de infección en los trabajadores a través de pruebas serológicas específicas del SARS-CoV-2».El ecologista de enfermedades Peter Daszak, quien trabajó en el equipo de la OMS, le dijo al Dr. Sanjay Gupta, en febrero que «realmente todavía no hay evidencia de que esto provenga de un laboratorio». Señaló que los investigadores fueron evaluados y no se encontró evidencia de anticuerpos de covid-19, y dijo que el laboratorio estaba «muy bien dirigido».«No es descartar por completo esa hipótesis», dijo Daszak. «Es una conclusión que es extremadamente improbable y que existe una hipótesis mucho más probable».Pero la investigación de la OMS fue rápidamente criticada por Estados Unidos, Reino Unido y otros gobiernos por su acceso limitado a «datos y muestras originales completos».La organización también fue acusada de ser demasiado deferente con China durante el transcurso del estudio, del que 17 científicos chinos fueron coautores, varios de ellos de instituciones estatales.Investigación de EE.UU.Los miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, que ha estado investigando durante mucho tiempo los orígenes de la pandemia, recibieron un informe clasificado sobre el asunto la semana pasada, según una fuente familiarizada con el asunto. La fuente se negó a decir si el informe de inteligencia que menciona a los investigadores hospitalizados se discutió durante la sesión informativa.Funcionarios de inteligencia actuales y anteriores dicen que la idea de que el virus se liberó accidentalmente del laboratorio en Wuhan es razonable, aunque advierten que no existe una evaluación de alta confianza sobre esa posibilidad.En los últimos días de la administración Trump, el exsecretario de Estado Mike Pompeo se inclinó por la posibilidad de que el virus se filtrara del Instituto de Virología de Wuhan, o WIV. A pesar de que la información de inteligencia no es concluyente, Pompeo publicó una hoja informativa que decía que EE.UU. tenía evidencia de que los investigadores del WIV habían estado enfermos en el otoño de 2019 con síntomas similares a los de covid-19 y que el laboratorio, donde se había estudiado el coronavirus en murciélagos, tenía un historial problemático con la investigación militar.El proceso para desclasificar la inteligencia en esa hoja de datos tomó mucho tiempo y se eliminaron ciertos detalles de la versión final que se publicó, dijeron fuentes familiarizadas con el proceso.En contraste, la administración de Biden no ha desclasificado ninguna información de inteligencia sobre los orígenes de covid-19 y no ha indicado que planea hacerlo.El laboratorio de WuhanUno de los desafíos para desarrollar cualquier certeza es el acceso al laboratorio en sí. China retrasó el acceso a los investigadores internacionales durante meses después del brote inicial, lo que prácticamente garantiza que el laboratorio se haya limpiado en profundidad antes de que se pudiera realizar cualquier análisis forense, y a los investigadores tampoco se les permitió ver los registros de datos originales que, según los científicos, serían fundamentales para comprender los orígenes del virus.Una vía fundamental para encontrar una respuesta sería ejecutar la secuenciación genética en las muestras originales en las que estaba trabajando el personal del laboratorio de Wuhan. Pero «los chinos nunca permitirán eso», dijo una persona familiarizada con la inteligencia subyacente.«Mi creencia personal es que nunca sabremos la respuesta a esto», dijo esta fuente. «Y la CIA no va a encontrar la respuesta, porque eso sugeriría que los chinos la están buscando ellos mismos», lo que esta persona dijo que no ocurre.«Si la respuesta existe, no la encontrarán mediante el espionaje tradicional», agregó esta persona.