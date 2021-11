Nueva variante de coronavirus descubierta en Sudáfrica

Lo que sabemos hasta el momento sobre ella

Hay una nueva variante del coronavirus en Sudáfrica. Y al parecer se está propagando con rapidez por el país. Esto es lo que sabemos hasta ahora.El jueves, el ministro de Sanidad de Sudáfrica, Joe Phaahla, informó que los científicos de la Red de Vigilancia Genómica del país descubrieron una nueva variante de covid-19.Actualmente se denomina B.1.1.529.La Organización Mundial de la Salud (OMS) la clasificó como "variante bajo vigilancia".El 18 de diciembre de 2020, se detectó en Sudáfrica la variante B.1.351, también llamada beta.Sin embargo, con B.1.1.529, los científicos dijeron que tiene un número inusualmente alto de mutaciones, con más de 30 en la proteína clave de la espiga.Tulio de Oliveira, director del Centro de Respuesta Epidémica e Innovación (CERI), dijo que esta variante tiene "muchas más mutaciones de las que esperábamos". Y afirmó que se está extendiendo rápidamente, por lo cual esperan ver presión sobre el sistema sanitario en las próximas semanas.De Oliveira aconsejó a las personas que eviten los eventos de superpropagación.Aún no está claro.Las autoridades sudafricanas expresaron preocupación por que la mutación pueda llevar a una evasión inmunitaria y a una mayor transmisibilidad.Sin embargo, dijeron que es demasiado pronto para saber el impacto de esas mutaciones sobre la eficacia de las vacunas contra el covid-19.Se necesitarán más estudios para conocer la gravedad clínica de la variante con respecto a las demás detectadas.Aunque los científicos no tienen claro exactamente dónde se originó la nueva variante, esta ya se ha detectado en varias zonas.De acuerdo con Phaahla, B.1.1.529 se ha detectado en Sudáfrica, Botswana y en un viajero a Hong Kong procedente de Sudáfrica.El viernes, el Ministerio de Salud de Israel anunció que ya fue detectado el primer caso de la nueva variante en el país. El caso es de una persona que regresaba a Israel desde Malawi.Están esperando resultados en las pruebas de otras dos personas de quienes se sospecha podrían estar infectadas. El ministerio dice que las tres personas estaban vacunadas.Desde el comienzo de la pandemia, Sudáfrica se ha enfrentado a tres olas importantes de covid-19.Si bien es cierto que actualmente el número de nuevos contagios es relativamente bajo y los niveles de positividad son inferiores al 5%, el país va rezagado en materia de vacunación.Mientras más de la mitad de la población mundial ha recibido, en promedio, por lo menos una dosis de la vacuna de covid-19, la tasa de vacunación en Sudáfrica es del 28%.A modo de comparación, Emiratos Árabes tiene una tasa de vacunación parcial de 98% y Brasil de 75%.Ante la preocupación de que la variante B.1.1.529 "pueda ser más transmisible" que la cepa delta, el Reino Unido agregó a seis países africanos a su "lista roja" de viajes.Los vuelos desde Sudáfrica, Namibia, Lesotho, Botswana, Eswatini y Zimbabwe quedan suspendidos desde el mediodía del viernes.Que un país esté en la "lista roja" significa que los residentes del Reino Unido y los ciudadanos británicos e irlandeses que lleguen a casa desde allí deben someterse a una cuarentena 10 días en un hotel a su cargo.Tras detectar un caso de la nueva variante en el país, Israel informó el viernes que siete países del sur de África, Sudáfrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia y Eswatini, se incluirán en una lista roja de viajes.Esto implica que los retornados desde esos países deben ponerse en cuarentena en un hotel designado.Al menos tres países de la Unión Europea, hasta el momento, han tomado medidas para prohibir la llegada de viajeros de Sudáfrica y otras naciones africanas debido a la preocupación por la propagación de la nueva variante.La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, dijo en Twitter que la UE está estudiando la posibilidad de activar su “freno de emergencia para detener los viajes aéreos desde la región sudafricana”.Por su lado, Alemania dijo que declarará a Sudáfrica como un “área de variante de virus”. Desde el viernes en la noche, las aerolíneas solo podrán volar desde Sudáfrica para repatriar a ciudadanos alemanes.El ministro de Salud alemán en funciones, Jens Spahn, dijo que "fuimos, somos y seguiremos siendo cautelosos respecto a los ingresos al país. Esta variante recién descubierta nos preocupa, por eso estamos actuando de manera proactiva y temprana. Lo último que necesitamos ahora es que entre una nueva variante, lo que causará aún más problemas”.Italia y Austria han prohibido la entrada a cualquier persona que haya estado en Sudáfrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia y Eswatini en los últimos 14 días.Los ciudadanos austriacos todavía tienen derecho a regresar al país, pero serán sometidos a reglas de cuarentena "estrictas" según el Ministro de Salud de Austria, Wolfgang Mückstein.Además, el viernes, países asiáticos como Japón y Singapur anunciaron nuevas restricciones desde el sur de África.Los viajeros desde Sudáfrica, Botswana, Eswatini, Zimbabwe, Namibia y Lesotho deberán someterse a cuarentena en instalaciones proporcionadas por el gobierno de Japón durante 10 días a partir de las 12 a hora local del sábado 27 de noviembre.Aquellos con historial de viajes a Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Sudáfrica o Zimbabwe dentro de los últimos 14 días no se les permitirá la entrada a Singapur o el tránsito por Singapur a partir del 27 de noviembre a las 23:59 pm.Las restricciones permanecerán vigentes en Singapur durante cuatro semanas, después de las cuales serán revisadas para una posible extensión.En respuesta a la prohibición temporal del Reino Unido, el gobierno de Sudáfrica dijo que la decisión "parece haber sido apresurada"."Si bien Sudáfrica respeta el derecho de todos los países a tomar las medidas de precaución necesarias para proteger a sus ciudadanos, la decisión del Reino Unido de prohibir temporalmente a los sudafricanos ingresar al Reino Unido parece haberse apresurado, ya que incluso la Organización Mundial de la Salud aún no ha asesorado sobre los siguientes pasos", dice el comunicado del gobierno.La ministra de Relaciones Internacionales, Naledi Pandor, afirmó que la "preocupación inmediata" es el daño que se pueda causar sobre el turismo y las empresas de ambos países.Sudáfrica anunció que buscará persuadir al gobierno británico para que "reconsideren" la decisión.