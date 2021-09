Nueva versión de programa de ayuda en USC Upstate

USC Upstate, United Way of the Piedmont se unen para ayudar a los estudiantes necesitados

- La Universidad de Carolina del Sur Upstate y United Way of the Piedmont (UWP) han unido fuerzas para garantizar que los estudiantes de USC Upstate que enfrentan dificultades financieras puedan continuar sus actividades educativas. A partir de este otoño, USC Upstate pondrá a prueba una nueva versión del programa Community Resource Coordinator (CRC) de UWP.CRC, que comenzó en 2017, ayuda a empresas y organizaciones benéficas en el Upstate a brindar no solo asistencia de emergencia, sino también soluciones a largo plazo para la estabilidad, como viviendas asequibles, transporte confiable, desarrollo profesional y educación financiera.Bajo el programa, un Coordinador de Recursos Comunitarios altamente capacitado está “integrado” o alojado dentro de una organización para servir como administrador de casos, brindando apoyo cercano a las personas que necesitan asesoramiento financiero y acceso a recursos adicionales.“Estamos muy enfocados en brindar educación, relevante para la carrera y accesible para todos los ciudadanos del norte del estado y más allá”, dijo el canciller de la USC Upstate Bennie Harris, Ph.D."Estamos encantados con esta nueva asociación con United Way of the Piedmont debido a su potencial para ayudar a estudiantes de la USC Upstate a lograr sus metas educativas, aumentando así sus oportunidades de lograr carreras prósperas, estabilidad financiera y una mejor calidad de vida".“Buscamos activamente formas de ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito y abordar los desafíos que enfrentan, particularmente en medio de la pandemia de COVID-19”, dijo Kim Jolley, vicerrectora interina de Avance Universitario en USC Upstate y directora ejecutiva interina de USC Fundaciones del Upstate. "CRC proporcionará recursos que los ayudarán a permanecer en el aula y en el camino hacia la obtención de un título universitario".Selena Smith servirá como el CRC que opera en el campus principal de Spartanburg de USC Upstate. Desde el 25 de agosto hasta finales de septiembre, la oficina de Smith estará en Servicios de inscripción en el Complejo de educación para la salud (HEC). Su horario en el campus será de 9 a.m. a 3 p.m. los miércoles.En octubre, Smith hará la transición al Olin B. Sansbury, Jr. Campus Life Center (CLC), donde estará ubicada en Asuntos Estudiantiles hasta el final del semestre.Para el semestre de primavera, la oficina de Smith estará nuevamente en el HEC desde enero hasta mediados de febrero. Luego se trasladará al CLC por el resto del semestre.“Los coordinadores de recursos comunitarios pueden ayudar a las personas a conectarse con los recursos, pero también a trabajar en sus metas financieras a largo plazo”, dijo Paige Stephenson, presidenta y directora ejecutiva de United Way of the Piedmont. "Estamos muy emocionados de asociarnos con USC Upstate para llevar el programa CRC a los estudiantes que trabajan hacia un futuro mejor".