Nuevas leyes de EE.UU. que entran en vigor en 2022

El año 2021 estuvo marcado por un sinnúmero de normas vinculadas a la pandemia de covid-19.Con el año 2022 en marcha, estas son algunas de las nuevas leyes que entraron en vigor el 1 de enero.En los últimos años, muchos estados procedieron a aumentar sus requisitos de salario mínimo. A partir del 01 de enero, 20 estados vieron cómo entraba en vigor un aumento de sus salarios mínimos, en Nueva York el aumento comenzó el 31 de diciembre.El incremento en Nueva York -junto con los de California, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey y Rhode Island- forma parte de los aumentos programados para alcanzar los mínimos de US$ 15 por hora, según un informe de Wolters Kluwer Legal & Regulatory US, que proporciona información sobre finanzas, cumplimiento y regulación.Los estados también incrementaron las tasas debido a la legislación aprobada previamente o a las iniciativas de votación, y otros aumentos salariales exigidos por el estado --en lugares como Arizona, Colorado, Maine, Minnesota, Montana, Ohio, Dakota del Sur, Vermont y Washington-- se deben a los ajustes automáticos del costo de vida que se basan en la inflación.Los votantes de Missouri aprobaron una proposición en 2018 que aumenta gradualmente el salario mínimo estatal hasta los US$ 12 durante cinco años. Michigan, Nuevo México y Virginia adoptaron una legislación similar con objetivos de US$ 12.Los estadounidenses pueden despedirse de al menos un dolor de cabeza de la atención médica gracias a la 'No Surprises Act' (Ley Sin Sorpresas), que prohíbe la mayoría de las facturas médicas sorpresa a partir del sábado.Esta restricción federal, aprobada por el Congreso a finales de 2020, prohíbe la mayoría de los cargos médicos inesperados de proveedores fuera de la red y se aplicará a unos 10 millones de facturas al año, según estimaciones federales.Protege a los pacientes cuando reciben atención de emergencia o tratamiento programado de médicos y hospitales que no están en la red de su seguro y que ellos no eligieron. En estos casos, los consumidores solo serán responsables de los costos compartidos dentro de la red.En el año 2021 se produjeron intensos debates nacionales y locales sobre lo que aprenden los alumnos en las escuelas, siendo uno de los principales puntos de controversia la teoría crítica de la raza. En Illinois, los legisladores dieron prioridad a la historia asiático-estadounidense al aprobar una ley que la exige en las escuelas públicas.El sábado entró en vigor la Ley de Enseñanza Equitativa de la Historia Asiático-Estadounidense, convirtiendo a Illinois en el primer estado en tener este requisito.La ley exige que las escuelas añadan una unidad al plan de estudios sobre "acontecimientos de la historia asiático-estadounidense", incluyendo las contribuciones de los asiaticoestadounidenses en el avance de los derechos civiles desde el siglo XIX, y "las contribuciones hechas por los asiaticoestadounidenses individuales en el gobierno y las artes, las humanidades y las ciencias, así como las contribuciones de las comunidades asiaticoestadounidenses al desarrollo económico, cultural, social y político de Estados Unidos".Los californianos en edad legal de beber tendrán varios años más de venta de alcohol para llevar.El estado permitía a los restaurantes y a algunos bares la venta de bebidas alcohólicas para llevar desde los primeros días de la pandemia, pero una nueva ley que entró en vigor el sábado amplía la norma, hasta el 31 de diciembre de 2026."Para muchos establecimientos, las flexibilidades como los parklets al aire libre y los cócteles para llevar han ayudado a traer ingresos críticos que les permitieron mantener las operaciones durante los tiempos difíciles y mantener a los trabajadores en la nómina", dijo el gobernador demócrata Gavin Newsom en un comunicado.Y en Montana, los residentes mayores de 21 años podrán comprar cannabis para uso recreativo en algunos condados a partir del sábado.Una nueva ley permite la posesión y compra de "hasta una onza de cannabis, que puede incluir hasta ocho gramos de concentrado y/o hasta 800 mg de THC en forma comestible", según el Marijuana Policy Project. Los adultos también pueden "cultivar hasta dos plantas de cannabis en su casa, con un máximo de cuatro plantas por hogar", dijo el grupo.La ley se aplica únicamente a los condados que aprobaron una iniciativa electoral en 2020 relacionada con el uso recreativo del cannabis.Los legisladores han ido debatiendo el impacto de los seres humanos en el medio ambiente, algunas cosas cotidianas quedaron en el centro de atención.Para los residentes de Washington, los sopladores de hojas que funcionan con combustible, hay una normativa aprobada en 2018 que prohíbe el uso de estas herramientas por parte de residentes y jardineros, y conlleva multas de hasta US$ 500.El retraso en la implementación de la regla "permitió a la ciudad y a otros afectados tener tiempo para cambiar a sopladores de hojas eléctricos más ecológicos o alguna otra alternativa".