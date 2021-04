Nuevo berrinche de CR7: Tiró la camiseta, puños a las paredes y sin palabras

El portugués salió muy frustrado del juego ante el Genoa donde, aunque la Juventus ganó 3-1, él no pudo anotar.Aunque ha marcado 32 goles esta temporada con su club, Cristiano Ronaldo salió furioso y muy frustrado tras no marcar el domingo en la victoria de la Juventus por 3-1 ante el Genoa por la fecha 30 de la Serie A y su reacción tras el juego ya está dando vuelta al mundo en las redes y en diversos medios.Tras el final del partido, el delantero portugués se quitó la camiseta y la tiró al césped, visiblemente enojado. Una reacción que el propio entrenador Andrea Pirlo así lo confirmó y hasta defendió.“¿La camiseta al suelo? Cristiano estaba enfadado por no haber marcado goles. Vio que hubo ocasiones y es normal que un jugador de su nivel siempre quiera mejorar sus registros. Y si quieres mejorar, es normal que te enfades”, dijo el técnico italiano en la conferencia de prensa tras el juego.Además, el entrenador explicó que no habrá medidas del club por lo ocurrido: “No habrá multas ni nada de eso. El partido estaba terminado y estar nerviosos es algo normal. Le puede pasar a cualquier jugador”.Su camiseta acabó en el césped del Allianz Stadium, aunque al parecer se la quitó y la lanzó para atender a la petición de un recogepelotas, pero su profunda rabia se liberó en el vestuario.Así lo asegura el diario italiano "La Gazzetta dello Sport", que informa de que el luso dio puñetazos en la pared del vestuario y se fue a su casa sin hablar con el resto de sus compañeros.De acuerdo a este mismo medio, esto es solo una muestra más del enfado del crack, que se replantea seriamente su futuro en el equipo y, en Italia, tienen cada vez más dudas de su presencia la próxima temporada en la Serie A.