Nuevo feriado nacional, 19 de junio se conmemora el fin de la esclavitud

El Día de la emancipación o 'Juneteenth' (en inglés) rememora el día de 1865 en que los últimos hombres negros esclavizados se enteraron de que eran libres, poco después de que acabara la Guerra Civil estadounidense. Es el primer feriado que se declara desde que se creó el Día de Martin Luther King Jr. en 1983.Estados Unidos pronto tendrá un nuevo día feriado a nivel federal que conmemorará el fin de la esclavitud en la nación.La Cámara de Representantes votó 415 a favor y 14 en contra este miércoles para que el 19 de junio (conocido como Juneteenth, una mezcla de junio y decimonoveno en inglés) sea el duodécimo día de asueto federal.El proyecto de ley ahora pasará al escritorio del presidente, Joe Biden, quien lo firmará para que se convierta en ley.El 19 de junio, también conocido como Día de la liberación o Día de la emancipación, se conmemora el día en que los últimos hombres negros esclavizados se enteraron de que eran libres.Aunque los soldados confederados se rindieron en abril de 1865, la noticia no llegó a las víctimas de la esclavitud sino hasta el 19 de junio, cuando los soldados de la Unión llevaron la noticia de la libertad a Galveston, Texas. Eso fue casi dos años y medio después de la Proclamación de Emancipación, que nominalmente liberó a los esclavos en los estados del sur., 202102:51La Guerra Civil estadounidense o de secesión se peleó entre 1861 y 1865 entre confederados y unionistas, entre otras causas, porque los primeros no querían acabar con la esclavitud.Se trata del primer feriado nacional desde que se creó el Día de Martin Luther King Jr. en 1983."Nuestros feriados federales son pocos a propósito y reconocen los hitos más importantes", dijo la representante Carolyn Maloney, demócrata por Nueva York. "No puedo pensar en un hito más importante para conmemorar que el fin de la esclavitud en Estados Unidos", agregó.El Senado aprobó el proyecto de ley el martes bajo un procedimiento legislativo conocido como consentimiento unánime, que acelera el proceso de aprobación legislativa siempre y cuando ningún senador vete la propuesta.El senador Edward Markey, demócrata por Massachusetts, fue el patrocinado de la propuesta, que tuvo otros 60 copatrocinadores. Los líderes demócratas se movilizaron para llevar el proyecto a votación en la Cámara Baja a la brevedad posible.A pesar del amplio consenso, algunos senadores republicanos se opusieron a este esfuerzo.Para el representante Matt Rosendale, republicano por Montana, la creación del feriado federal fue un esfuerzo por celebrar las políticas identitarias.“Como creo en tratar a todos por igual, independientemente de su raza, y que debemos centrarnos en lo que nos une más que en nuestras diferencias, votaré que no”, explicó en un comunicado de prensa.La mayoría de los estados ya reconocen el 19 de junio como un día festivo o lo conmemoran de manera oficial. En Texas, Nueva York, Virginia y Washington es un feriado pagado para todos los empleados estatales.Según la legislación, el nombre oficial del día feriado será 19 de junio Día de la Independencia Nacional.El representante Clay Higgins, republicano por Luisiana, afirmó que votaría por la ley y que apoyaba el establecimiento del día festivo, pero se molestaba porque el nombre oficial incluía la palabra independencia en lugar de emancipación. "¿Por qué los demócratas querrían politizar esto cooptando el nombre de nuestra festividad sagrada del Día de la Independencia?", Dijo Higgins.“Quiero decirles a mis colegas blancos que están del otro lado, obtener su independencia de ser esclavizados en un país es diferente a que un país obtenga la independencia para gobernarse a sí mismo”, respondió la representante Brenda Lawrence, demócrata por Michigan.Y agregó: “Tenemos la responsabilidad de enseñar a cada generación de estadounidenses blancos y negros el orgullo de un pueblo que ha sobrevivido, resistido y triunfado en estos Estados Unidos de América a pesar de la esclavitud".