Nuevo plan en Congreso evitaría deportación de indocumentados

Los dejaría trabajar, pero sin ‘green card’

Luego de que la parlamentaria Elizabeth MacDonough rechazara dos propuestas de los demócratas, éstos preparan un plan C para beneficiar a millones de indocumentados, aunque es menos atractivo, ya que no les daría paso a la naturalizaciónLas grandes esperanzas de un camino a la ciudadanía para indocumentados se reducen a un nuevo plan menos atractivo, pero el que los demócratas en el Congreso creen que puede tener mayor posibilidades.Se trata de la idea de ofrecer un perdón de deportación a indocumentados y otorgarles Autorización de Empleo, pero sin derecho a la ciudadanía.El representante Jerrold Nadler (Nueva York), presidente del Comité Judicial de la Cámara, trabaja la propuesta que será enviada a la parlamentaria Elizabeth MacDonough.Fuentes de la Cámara confirmaron a este diario que la propuesta podría estar terminada esta semana, luego deberá hacerse un análisis de la inversión que requiere implementarla y posteriormente enviarla a la oficina de la parlamentaria MacDonough.Sin embargo, la revisión del plan podría tardar más de una semana, ya que MacDonough está fuera por un tratamiento médico, indicaron fuentes de ambas cámaras.El representante Adriano Spaillat (Nueva York), había mencionado a The Hill parte del plan.“La siguiente en línea es esta opción de libertad condicional (o ‘parole’), que no es tan ambiciosa como las dos primeras, pero también brinda alivio a un número significativo de personas que están aquí sin documentación y les permite trabajar”, dijo Espaillat.Los demócratas siguen divididos sobre el paquete de $3.5 billones de dólares, pero hasta ahora, pocos congresistas latinos han dicho que “no” apoyarán un proyecto de Reconciliación sin beneficios a inmigrantes.Además de Espaillat quienes rechazarían el paquete económico son los representantes Jesús “Chuy” García (Illinois) y Lou Correa (California).La parlamentaria MacDonough rechazó abrir el camino a la ciudadanía a ocho millones de trabajadores esenciales, incluidos ‘dreamers’, personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) y empleados agrícolas.También se negó a aprobar la propuesta para modificar la Ley del Registro, la cual sería modificada para que indocumentados que llegaron a EE.UU. antes de 2010 pudieran solicitar una “green card”.