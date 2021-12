Nuevo reto para las aerolíneas

La Variante Omicron

El sector de la aviación comercial fue uno de los más afectados por la pandemia de la Covid-19, el distanciamiento social y el cierre del tránsito aéreo en el interior de Estados Unidos y de los vuelos internacionales llevó a esta industria a perder miles de millones de dólares.A pesar de que hace unos meses con el avance de la vacunación se levantaron las restricciones del tránsito aéreo, la aviación comercial no se ha terminado de recuperar del impacto económico que ha dejado la pandemia de la Covid-19 y, ahora, debe enfrentar el temor que está ocasionando la nueva variante Omicron.La cepa ha generado preocupación entre las autoridades de salud estadounidenses, ya que la gran pregunta de los expertos tiene que ver con el hecho de si Omicron podría ser más transmisible que el virus original o que Delta. Omicron está presente en Sudáfrica, Reino Unido, Israel, Hong Kong, Canadá, España, hasta el momento.Funcionarios de salud holandeses informaron públicamente el domingo que habían detectado, al menos, 13 casos de la nueva variante en 61 pasajeros que dieron positivo por Covid-19 en dos vuelos desde Sudáfrica.La el gobierno estadounidense a partir de hoy prohibió temporalmente la entrada de los visitantes de Sudáfrica y de siete países del sur de África. Esto llega a menos de un mes de que se levantaron las restricciones por la pandemia que prohibían a los visitantes de Sudáfrica, Reino Unido y más de 30 países la entrada a Estados Unidos.Esta decisión gubernamental, de nuevo, tendrá un impacto económico en las aerolíneas, en especial, si no sólo se restringen vuelos a África, pues de extenderse podría traer implicaciones económicas severas para la industria de la aviación comercial.Airlines for America, firma dedicada al cabildeo de las principales aerolíneas estadounidenses como American, Delta y United, por medio del portavoz Carter Yang informó que poner de nuevo restricciones pondría en serios aprietos a la industria y a la economía en general.“Los viajes internacionales son fundamentales para revivir las economías de todo el mundo, respalda millones de puestos de trabajo en Estados Unidos Y en el extranjero, revitaliza comunidades y reúne a familias, amigos y personas que no se han visto en casi dos años o más”, dijo en un comunicado.“En medio de esta situación que evoluciona rápidamente, es fundamental que las decisiones del gobierno de Estados Unidos con respecto a las restricciones y requisitos de viajes internacionales tengan sus raíces en la ciencia”, añadió.Las preocupaciones sobre Omicron y las nuevas restricciones de viaje hicieron que las acciones de las aerolíneas y aeroespaciales cayeran el viernes pasado, aunque los operadores de la red cayeron ligeramente el lunes por la mañana.Hasta ahora, las aerolíneas estadounidenses han hecho lo posible para que todo su personal operativo en los aeropuertos y de oficina estén completamente vacunados con el fin de que nadie sea contagiado por el virus, pero hasta el momento no se sabe de qué manera la cepa podrá afectar a quienes ya se encuentran inmunizados, por ello la Airlines of America ha instado que las autoridades se basen evidencia científica para tomar decisiones.