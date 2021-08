Obama festejará sus 60 años con protocolos por el covid-19

En medio de crecientes preocupaciones por el virus

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, celebrará su 60 cumpleaños este fin de semana con una fiesta en Martha's Vineyard, con muchos protocolos de seguridad por el covid-19, dijo una fuente familiarizada con la planificación. El evento se da en medio de una mayor preocupación por la variante delta.El evento del viernes, que se llevará a cabo al aire libre, seguirá todos los protocolos de salud pública de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), dijo la fuente.Habrá tests para los invitados y un coordinador de seguridad de covid-19 en el lugar.Martha's Vineyard, en el condado de Dukes, está actualmente designada por los CDC como un área de propagación comunitaria "moderada" de covid-19.Los CDC solo han recomendado el uso de mascarillas en interiores para áreas de transmisión "alta" y "sustancial", que incluye casi dos tercios de todos los condados de EE.UU.El cumpleaños de Obama es el miércoles 4 de agosto. El exmandatario y su familia pasaron sus vacaciones en Martha's Vineyard durante casi todos los años de la presidencia de Obama. Según los informes, en 2019 la ex primera familia compró una propiedad de 11,7 hectáreas en la isla, que estaba listada por casi US$ 12 millones.Protocolos, mascarillas y donacionesMassachusetts tiene una alta tasa de vacunación. Pero el feriado del 4 de julio, Provincetown, Massachusetts, también en el Cabo, fue el sitio de un gran brote de casos de covid-19 entre las personas vacunadas. Esto fue lo que llevó a los CDC a cambiar sus recomendaciones de mascarillas.El Dr. Francis Collins, director del Instituto Nacional de Salud, dijo el domingo, que es "mejor enmascarar" en un grupo grande donde no se conoce el estado de vacunación de las personas."Quizás hay algunas personas inmunodeprimidas allí, que aunque están vacunadas, no están completamente protegidas. La dinámica cambia. Habrá necesidad de sentido común allí", dijo.En lugar de obsequios para el expresidente, se les pide a los invitados que consideren donar a programas que trabajan para apoyar a los niños y jóvenes negros y sus familias en Estados Unidos, empoderar a las adolescentes de todo el mundo y equipar a la próxima generación de líderes comunitarios, como My Brother's Keeper Alliance, Girls Opportunity Alliance o los programas de liderazgo global de la Fundación Obama.