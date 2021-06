Obamacare sobrevive a otro desafío ante la Corte Suprema

El desafío de críticos llegó al Máximo Tribunal, luego de que avanzara en una corte de Texas, con la intención de desmantelar el sistema de seguro médico que protege a las familias más vulnerables, incluido un alto porcentaje de latinosLa Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), mejor conocida como Obamacare, sobrevivió a un tercer intento de críticos ante la Corte Suprema de cancelar sus beneficios o parte de éstos.Siete jueces dictaminaron que en este caso los demandantes no habían sufrido “daño directo” que acusaban y les daba el derecho a demandar.“Para tener legitimación, un demandante debe ‘alegar una lesión personal que se pueda atribuir a la conducta supuestamente ilegal del acusado y que probablemente sea reparada por la reparación solicitada'”, dice la opinión. “Ningún demandante ha demostrado que tal daño sea ‘bastante rastreable’ a la ‘conducta supuestamente ilegal’ aquí impugnada”.Es decir, los ministros rechazaron la impugnación de la ley sobre por parte de Texas y otros estados gobernados por el Partido Republicano que objetaban que no estaban obligados a pagar nada en virtud de la disposición del mandato.La opinión fue escrita por el juez Stephen Breyer que responde tres preguntas relacionadas con los costos y su impacto en personas físicas y gobiernos estatales, debido al acceso a seguridad básica que obtienen las personas adscritas. Se estima que entre 21 y 30 millones de personas reciben el beneficio, al no contar con otro tipo de seguro.El programa creado en 2010 por el entonces presidente Barack Obama beneficia a las poblaciones más pobres, incluidas comunidades de color, como los latinos, que ha enfrentado otros desafíos en el Máximo Tribunal en 2012 y 2015, pero también fueron desechados.Este año había el temor de que la nueva jueza Amy Coney Barrett se sumara a los opositores del programa, pero fue el juez Samuel Alito quien escribió la postura en contra, la cual fue respaldada por Neil Gosuch, nombrado por el expresidente Donald Trump.En los pasados cuatro años, el expresidente Trump y sus aliados en el Congreso intensificaron las críticas al programa de seguro médico, pero no lograron desmantelarlo con un plan de reforma.El principal problema que los defensores apuntan si el programa desaparece las personas con condiciones preexistentes, como cáncer o diabetes, podrían enfrentar problemas al contratar un nuevo seguro médico, incluso si no es Obamacare.El presidente Joe Biden, quien fue vicepresidente cuando se creó el programa consideró que esta fue “una gran victoria”.“Es una victoria para más de 130 millones de estadounidenses con enfermedades preexistentes y millones más que estaban en peligro inmediato de perder su atención médica en medio de una pandemia única en un siglo “, expresó.Aunque señaló que el beneficio impacta a adultos mayores con enfermedades crónicas, también es una buena noticia para los jóvenes.“La victoria de hoy también es para todos los jóvenes que pueden permanecer en el plan de seguro de sus padres hasta que cumplan 26 años”, destacó el mandatario. “Y para los millones de familias de bajos ingresos y personas con discapacidades que reciben atención médica porque sus estados expandieron Medicaid bajo esta ley”.Celebran decisiónEl Center for American Progress (CAP) celebró la decisión de la Corte Suprema, a través de Maura Calsyn, vicepresidenta interina de Política de Salud.“Durante años, los principales expertos legales han dicho que este intento de derogar el ACA en su totalidad no tiene mérito y nos complace ver que la mayoría de la Corte Suprema reafirma su pensamiento”, indicó. “Es tiempo (de) que nuestros líderes trabajen juntos para construir sobre la ley”.La senadora demócrata Catherine Cortez Masto (Nevada) celebró la decisión sobre la batalla legal entre los estados de California y Texas.“Todos los estadounidenses merecen acceso a una atención médica asequible”, expresó. “Me alegra que la Corte Suprema haya negado este intento por motivos políticos de poner en peligro la atención de millones de estadounidenses… La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio ha sido un salvavidas para nuestro estado durante la pandemia, permitiendo que miles de personas sin seguro tengan acceso a la atención”.BeneficiariosEl ACA ofrece cobertura a millones de personas, pero no hay una cifra final:>> Urban Institute indica que son 21 millones los protegidos>> Policy Advice señala que son 23 millones>> El Center for American Progress indica que son 31 millones los beneficiariosLos pendientesLos expertos indican que hay pendientes para asegurar una cobertura médica justa y universal:>> Una opción de cobertura para todas las personas>> Reducir los precios de los medicamentos recetados>> Desaparecer disparidades raciales en el sistema de salud>> El CAP destaca que se debe abordar la crisis de salud mental por la pandemia de COVID-19