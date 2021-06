Octagonal Concacaf: así se disputará la última fase de las Eliminatorias a Catar 2022

Ya no son seis, son ocho selecciones que buscarán tres boletos directos y el repechaje por Concacaf al Mundial de Catar 2022. Panamá, El Salvador y Canadá fueron los últimos en meterseDesde el Mundial de Francia 1998, hasta Rusia 2018 en Concacaf, se disputaba un hexagonal final para dirimir los clasificados al Mundial, pero la pandemia retrasó los calendarios y el ente federativo decidió que lo ideal era cambiar el formato a un Octagonal.Ya estaban clasificados México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y Jamaica. Solo faltaban tres invitados la todos contra todos y este martes se definieron. Esas selecciones son las de Panamá, Canadá y El Salvador.Los panameños dejaron en el camino a Curazao por global de 2-1 y quieren volver a entonar el himno en el Mundial, tal como ocurrió en Rusia 2018. Canadá eliminó a la selección de Haiti con global de 3-0, incluido el insólito autogol de Duverger que le dio la vuelta al mundo.El Salvador superó con tranquilidad a San Cristobal y Nieves con marcador acumulado de 6-0 y selló su boleto al octogonal. Quieren asistir a su tercera copa del mundo. Ganaron 2-0 la vuelta con tantos de Joshua Pérez y Gerson Mayén.El calendario del octagonal finalSe disputarán 14 jornadas con los ocho equipos que clasificaron con partidos de ida y vuelta, con alternancia de localías, tal como ocurre en Conmebol. Clasificarán tres países de forma directa a Catar 2022 y el cuarto lugar se disputará el repechaje mundialista.Las sedes y los horarios de cada partido se irán conociendo más adelante.Jornada 1 / 2 de septiembreCanadá vs. HondurasEl Salvador vs. Estados UnidosPanamá vs. Costa RicaMéxico vs. JamaicaJornada 2 / 5 de septiembreEstados Unidos vs. CanadáEl Salvador vs. HondurasCosta Rica vs. MéxicoJamaica vs. PanamáJornada 3 / 8 de septiembreCanadá vs. El SalvadorHonduras vs. Estados UnidosPanamá vs. MéxicoCosta Rica vs. JamaicaJornada 4 / 7 de octubreMéxico vs. CanadáHonduras Costa RicaEl Salvador vs. PanamáEstados Unidos vs. JamaicaJornada 5 / 10 de octubreJamaica vs. CanadáMéxico vs. HondurasCosta Rica vs. El SalvadorPanamá vs. Estados UnidosJornada 6 / 13 de octubreCanadá vs. PanamáHonduras vs. JamaicaEl Salvados vs. MéxicoEstados Unidos vs. Costa RicaJornada 7 / Fecha por definirCanadá vs. Costa RicaHonduras vs. PanamáEl Salvador vs. JamaicaEstados Unidos vs. MéxicoJornada 8 / Fecha por definirCanadá vs. MéxicoCosta Rica vs. HondurasPanamá vs. El SalvadorJamaica vs. Estados UnidosJornada 9 / 27 de eneroHonduras vs. CanadáEstados Unidos vs. El SalvadorCosta Rica vs. PanamáJamaica vs. MéxicoJornada 10 / 30 de eneroCanadá vs. Estados UnidosHonduras vs. El SalvadorMéxico vs. Costa RicaPanamá vs. JamaicaJornada 11 / 2 de febreroEl Salvador vs. CanadáEstados Unidos vs. HondurasMéxico vs. PanamáJamaica vs. Costa RicaJornada 12 / 24 de marzoCosta Rica vs. CanadáPanamá vs. HondurasJamaica vs. El SalvadorMéxico vs. Estados UnidosJornada 13 / 27 de marzoCanadá vs. JamaicaHonduras vs. MéxicoEl Salvador vs. Costa RicaEstados Unidos vs. PanamáJornada 14 / 30 de marzoPanamá vs. CanadáJamaica vs. HondurasMéxico vs. El SalvadorCosta Rica vs. Estados Unidos