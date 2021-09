Octagonal de Concacaf: México consolida liderato de las eliminatorias a Qatar 2022

El Tri alcanzó los siete puntos correspondientes a dos victorias y un empate, y es seguido por Canadá, Estados Unidos y Panamá, que están igualados con un total de cinco puntosCon un México que no convenció, un conjunto estadounidense que terminó goleando y una selección de Costa Rica que no levanta cabeza se vivió de forma reñida la tercera fecha del octagonal final de Concacaf, rumbo a la copa del mundo de Qatar 2022.La Selección Mexicana se consolidó en el primer escalafón de la tabla de posiciones con un total de 7 puntos, derivados de dos victorias y un empate.Aunque el Tri llegó a tierras panameñas con el fin de concretar la tercera victoria consecutiva, la oncena del Canal no le hizo el trabajo fácil a los aztecas.Al minuto 27 Panamá se adelantó en el marcador debido a un error en defensa, y no fue sino hasta que el digital indicaba el 76′ de partido cuando México logró igualar las acciones gracias a un remate de Jesús “Tecatito” Corona.El punto obtenido como visitante le sirvió al Tri para ampliar si ventaja con los demás puestos de la tabla, y quedó a dos puntos de Canadá, Estados Unidos y Panamá.Canadá vs. El SalvadorEl conjunto de la Hoja de Maple demostró un buen juego este miércoles al lograr vencer a su par de El Salvador, con una goleada de 3-0.Canadá comenzó el partido aventajado, luego que al minuto seis el centrocampista Atiba Hutchinson anotara el primer tanto. Solo cinco minutos después, su compatriota Jonathan David, marcó el segundo gol.La anotación que concretó la goleada llegó al 59′ gracias a una genialidad del Tajon Buchanan.De esta manera Canadá logra su primera victoria en el octagonal final, luego de haber sumado dos empates en fila en las anteriores fechas.Estados Unidos vs. HondurasLo que hizo el team USA fue una real locura al lograr vencer a Honduras 4-1 luego de ir por debajo en el marcador desde el minuto 27′, cuando el hondureño Bryan Moya puso las acciones a favor de su país.Pero a pesar de ir perdiendo el conjunto de Estados Unidos no se amilanó, y en el comienzo de la segunda parte Antonee Robinson anotó el gol del empate.El segundo tanto fue anotado por Ricardo Pepi al 75′, mientras que faltando 4 minutos para el final del tiempo reglamentario una joya de Brenden Aaronson puso el 3-1.Al juego le añadieron cuatro minutos y en el 90+3′ Sebastian Lletget metió el cuarto gol para completar la vapuleada de la fecha.Este encuentro también significó la primera victoria para el conjunto de las barras y las estrellas, que hasta el momento solo pudo sacar empates en las dos primeras jornadas.Con este logro Estados Unidos se ubica en el tercer puesto de la clasificación, mientras que Honduras ocupa el sexto escalafón.Costa Rica vs. JamaicaLa selección de Costa Rica no pudo contener la ventaja que logró gracias a un gol al minuto 3′ de Jimmy Marín, y al minuto 47, el caribeño Shamar Nicholson anotó el tanto del empate.Con esa paridad sufrida Jamaica logró conseguir su primer punto del octagonal final, luego que perdiera los dos primeros encuentros, mientras que Costa Rica mantiene un record de dos empates y una derrota.El resultado mantiene a Costa Rica en el quinto puesto, aún con posible chance de clasificar.Próxima fechaEl venidero 7 de octubre se disputará la cuarta jornada de la clasificación de Concacaf, donde Estados Unidos enfrentará a Jamaica; Honduras a Costa Rica, Mexico a Canadá y El Salvador a Panamá.