Oficial: Lionel Messi no seguirá en FC Barcelona

“Hemos hecho lo mejor para el Barcelona”: Joan Laporta habló sobre la salida de Lionel Messi del club"No estoy dispuesto a hipotecar al club durante 50 años por nadie", expresó el presidente del conjunto catalán en rueda de prensa. El directivo afirmó que "La Pulga" representaba un peligro para la instituciónFinalmente acabó un histórico ciclo en el FC Barcelona. Luego de tantos rumores de la continuidad de Lionel Messi en el FC Barcelona, el propio club admitió que no podrá retener al argentino. Evidentemente, esta noticia conmocionó al mundo. Ante esta histórica situación la directiva tenía que dar la cara para explicar el escueto comunicado que fue emitido en las redes sociales. Ante esta necesidad, Joan Laporta, presidente del club, realizó una conferencia de prensa.“Desgraciadamente hemos recibido una herencia nefasta. La masa salarial representa un 110% de los ingresos del club. No tenemos margen salarial (…) no estoy dispuesto a hipotecar al club durante 50 años por nadie. El Barça está por encima de todo. Incluso por encima del mejor jugador del mundo “, expresó el máximo dirigente del conjunto catalán.Sin duda alguna, las declaraciones de Laporta darán mucha tela que cortar. No hay explicación que satisfaga a los aficionados que se reunieron a las afueras de las instalaciones del club para protestas contra la salida de Lionel Messi del equipo. Sin embargo, hay algo que sí está claro, “La Pulga” cerró definitivamente su ciclo como futbolista del Barcelona.“Las negociaciones con Leo Messi han terminado. No podemos registrar a Messi debido a las reglas de La Liga (…) las razones por las que decidimos dejar de operar de esta manera fue que hubo razones objetivas que lo hicieron. Renovar a Messi llegó con ciertos riesgos. No queremos poner en peligro la institución”, sentenció.Por otra parte, Joan Laporta reconoció que Messi quería permanecer ligado al conjunto catalán, pero su deseo fue frustrado por las complicaciones desde el punto de vista económico. Sin embargo, el directivo no se contuvo para elogiar a su ex estrella.“Messi se quería quedar en el club. Leo lo merece todo… estoy triste, pero hemos hecho lo mejor para el Barcelona (…) Leo ha hecho historia, ha dejado huella, hay un antes y un después de Leo”, concluyó el directivo.El futuro del FC Barcelona sin Messi en la canchaProbablemente sea la mayor preocupación de los fieles fanáticos del conjunto catalán. Lionel Messi era el jugador que salvaba al club en los momentos que más lo necesitaba. Asistencias, goles, jerarquía, experiencia, magia y calidad, son algunas de las cosas que se llevará el argentino en sus botines. El Barcelona tendrá que asumir este nuevo reto tras 21 temporadas de gloria.“Las circunstancias son las que son y es un motivo de tristeza y desencanto. Cuando piensas que la decisión se toma para preservar los intereses del Barça… Hemos pasado de todo en 122 años y siempre hemos salido adelante. Estoy convencido de que la etapa después de Messi será muy exitosa (…) estamos más motivados que nunca porque ahora se nos va a exigir un gran nivel. Estamos dispuestos a asumir el reto para que el Barça sin Messi continúe dando alegrías al barcelonismo“, enfatizó.