Ofrecen orientación para la recuperación de Covid en el hogar

La mayoría de los casos COVID presentan síntomas leves a moderados que pueden recuperarse en casa

COLUMBIA, S.C. ― A medida que los casos de COVID-19 alcanzan niveles récord en Carolina del Sur, los hospitales y los consultorios médicos vuelven a verse desbordados por pacientes con COVID-19, gripe y otras enfermedades o lesiones.Para aliviar la carga de los sistemas de salud de nuestro estado y de los profesionales médicos, el Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur (Department of Health and Environmental Control, DHEC) y la Asociación de Hospitales de Carolina del Sur (South Carolina Hospital Association, SCHA) recuerdan a los residentes en el estado que la mayoría de los individuos con COVID positivo con síntomas leves a moderados pueden recuperarse de forma segura en casa sin necesidad de atención médica de emergencia, y cualquier persona que necesite una prueba de COVID-19 debe visitar un sitio de pruebas o una farmacia en lugar de una sala de emergencias.Más dede Carolina del Sur. Sin embargo, la mayoría de las personas que lo contraen presentan una enfermedad leve y no necesitan acudir a una sala de emergencias o a un consultorio médico.“El virus COVID-19 y sus variantes afectan a la salud de las personas en distintos grados, causando la muerte y enfermedades graves en algunas personas, mientras que otras que contraen el virus presentan síntomas leves o ninguno”,“Los afortunados que tengan síntomas leves o moderados pueden ayudar a aliviar la carga de los profesionales médicos de nuestro estado si tratan su enfermedad en casa como lo harían con una gripe o un resfriado. Dado que el COVID-19 se ha cobrado tantas vidas y ha llevado a tantas personas a los hospitales, debemos garantizar que los recursos médicos de nuestro estado, que están sobrecargados de trabajo y al límite de su capacidad, estén abiertos y disponibles para las personas que enfermen de gravedad a causa de este virus en evolución o que tengan otras emergencias médicas”.Aunque la mayoría de los casos de COVID-19 no son graves, cualquier persona que haya dado positivo en las pruebas del virus, puede transmitir el virus a otras personas. Vacunarse por completo y recibir la dosis de refuerzo si es elegible, usar mascarillas, hacerse las pruebas cuando sea necesario y el distanciamiento físico son los métodos más eficaces para acabar con la pandemia.Las instrucciones generales sobre cuándo recuperarse en casa y cuándo buscar atención médica incluyen las siguientes:: si tiene dificultad para respirar, dolor intenso en el pecho, debilidad extrema inesperada o desorientación, o una reacción alérgica grave.: si tiene síntomas leves o moderados de COVID-19, incluyendo tos, dolor de garganta, secreción nasal o dolores corporales. Siga los protocolos de aislamiento y quedese en casa con medicamentos de venta libre siguiendo las instrucciones de la etiqueta o llame a su médico de cabecera.ni acuda a una sala de emergencias: para hacerse la prueba o recibir una vacuna. Use el mapa de localización de pruebas del DHEC y el mapa de localización de vacunas para encontrar un sitio cerca de usted. Para más información, visite scdhec.gov scha.org (enlace solo en inglés).