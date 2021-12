Ómicron probablemente será la variante dominante en Estados Unidos

Los primeros datos sobre la variante ómicron del coronavirus presentan "un argumento muy sólido para que la gente se vacune", según el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas."Ómicron va a ser un reto porque se propaga muy rápidamente, y las vacunas que utilizamos, la normal de dos dosis de ARNm, no son muy eficaces contra la infección en sí. Pero sobre todo si se pone el refuerzo, lo hace bastante bien", dijo Fauci."No hay duda de que la protección óptima va a ser con tres dosis de una vacuna de ARNm", dijo Fauci.En Sudáfrica, donde se identificó por primera vez la variante, aunque hay "casi un pico vertical de infección", el país no registra hospitalizaciones graves, dijo Fauci."La verdadera pregunta es: ¿se trata de una disminución inherente de la virulencia del virus o se debe a que hay muchas personas en la población que ya han sido infectadas y ahora tienen una inmunidad residual posinfección, que no los protege de infectarse, pero sí de contraer una enfermedad grave?" dijo Fauci."Sea lo que sea, la enfermedad parece ser menos grave. Si es intrínsecamente menos patógeno como virus o si hay más protección en la comunidad, tendremos que ver cuando llegue a Estados Unidos. Y seguro que... va a ser dominante en Estados Unidos, dado su tiempo de duplicación", dijo Fauci.Fauci también dijo que, aunque hace un año que las vacunas están disponibles en Estados Unidos, 60 millones de personas elegibles para vacunarse todavía no lo hacen.