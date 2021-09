OMS no autorizó uso de vacuna Abdala de Cuba

Y no se puede comprar a través del Fondo Rotatorio de OPS

El Gobierno de Cuba no recibió una licencia de uso de emergencia para su vacuna contra el covid-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por tanto no se puede comprar a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, dijo el Dr. Jarbas Barbosa, su director adjunto.Durante la sesión informativa de la OPS del miércoles, cuando se le preguntó si aquellos países que están teniendo problemas para comprar otras marcas de vacunas pueden considerar la Abdala como una opción, Barbosa dijo que "cada autoridad sanitaria tiene su propio marco legal en cada país y con base en ese marco legal, evalúan las vacunas y dan la autorización para su uso de emergencia". "No comentamos qué decisiones toma cada una de las agencias reguladoras nacionales de cada país, esta es una decisión soberana de cada autoridad", remarcó.Barbosa también dijo: "No podemos hacer excepciones aquí. Tenemos que tener la autorización de uso de emergencia para que se pueda comprar a través del fondo rotatorio. Podemos facilitar que el país presente su información, pero solo con las vacunas que ya han recibido esa autorización".El Fondo Rotatorio de la OPS ha estado trabajando con sus estados miembro para garantizar el acceso a las vacunas y así alcanzar los objetivos de inmunización, ayudando a los países de las Américas a proteger a la población contra algunas de las peores enfermedades del mundo, como la poliomielitis, la viruela y el sarampión. El Fondo Rotatorio ha sido clave para comprender, recopilar y prever la demanda de vacunas.