Oportunidades de negocios digitales en la pandemia



Telemedicina. ¿Quién quiere ir a un hospital o a una clínica en medio de la pandemia? Probablemente nadie. La gente ha postergado las visitas médicas, pero en muchos casos, las están realizando desde su casa a través de sesiones virtuales con el médico.





Servicios digitales para el sector agrícola. En América Latina, hay por lo menos 450 empresas que venden servicios digitales al mundo agrícola. Son compañías que se mueven en un sector conocido como agro-tec y que constantemente desarrolla soluciones para mejorar la producción y distribución de alimentos.





Realidad aumentada y virtual para el comercio. Estas tecnologías están desarrollando aplicaciones útiles en muchas industrias. Por ejemplo, los centros comerciales y las tiendas que solían vender sus productos presencialmente, han comenzado a utilizar tecnología de realidad aumentada y virtual para que la gente pueda comprar desde su casa.





Entretenimiento: animación, desarrollo de videojuegos y deportes electrónicos. En el área cinematográfica, se espera que las interrupciones en la filmación en vivo debido a la pandemia generaran un auge en el contenido animado.





Ciberseguridad. Aunque todo depende de cómo evolucione la pandemia, distintas estimaciones apuntan a que se podría duplicar el número de personas que hacen trabajo remoto a largo plazo. Al no estar centralizado, el teletrabajo expone a las empresas y los propios trabajadores a potenciales amenazas de ciberseguridad.



El campo donde se ven más oportunidades para los que logren sobrevivir a los efectos financieros de la pandemia, son los negocios digitales.Pero no solo se trata de vender productos por internet, que es lo primero que se viene a la mente."Las oportunidades están creciendo en el campo de los", dice Fabrizio Opertti, gerente del Sector de Integración y Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en diálogo con BBC Mundo.Estas son algunas oportunidades negocios digitales en América Latina detectadas por el BID y agencias de promoción de empresas en distintos países de la región.Por el cierre parcial de escuelas, universidades y oficinas, la educación tradicional tuvo que transformarse de un día para otro en educación a distancia.Los centros educativos fueron de los primeros en cerrar cuando empezaron a decretarse confinamientos y ponerse en marcha políticas de distanciamiento social. Así fue que se vieron forzados a realizar clases virtuales y salir del paso a la espera de mejorar sus sistemas digitales.Aunque no todos tienen acceso a internet y los mayores de edad no están acostumbrados a este sistema, el impacto de la covid-19, ha acelerado el cambio de manera drástica.y usan tecnologías de inteligencia artificial, internet de las cosas o blokchain para aumentar la productividad y monitorear cuestiones prácticas como el clima y las cosechas.Así también lo está haciendo el, por ejemplo, donde la personas que quieren rentar o comprar una propiedad tienen la posibilidad de realizar recorridos virtuales que le permiten "caminar" por el sitio que quieren conocer.Latinoamérica tiene decenas de estudios de animación de gran tamaño que venden productos en los mercados internacionales y cientos de estudios más pequeños que podrían beneficiarse de la crisis. Por otro lado, los videojuegos han reemplazado otras maneras de entretenimiento.Pero bajo las nuevas circunstancias, el mercado podría ampliarse mucho más, considerando que además de las empresas, también requierenlos servicios públicos y todo tipo de organizaciones que operan en forma remota.