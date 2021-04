Organizaciones latinas piden eliminar la regla Filibuster

Los activistas también pidieron el apoyo de la comunidad para salir a marchar el 1ro de mayo en pro de la reforma migratoria de BidenUn diverso número de organizaciones del suroeste del país hicieron un llamado al Partido Demócrata para que modifique o elimine la regla filibuster; mientras que pidieron a la comunidad latina que salga a expresar su apoyo en la Marcha del 1ro de Mayo a favor de una reforma migratoria.La conferencia fue ayer en forma virtual donde activistas de la Coalición por la Legalización para Trabajadores Esenciales en California y Texas lanzaron una campaña de presión por 100 días con diferentes iniciativas; el objetivo es presionar al gobierno de Joe Biden para que cumpla con su promesa de legalización.“Ya no podemos esperar recibir el apoyo de los republicanos; si los demócratas no eliminan o modifican la regla filibuster, será muy difícil que se pueda aprobar una reforma”, expresó Juan José Gutiérrez, de la Coalición por los Derechos Plenos Para los Migrantes. “Es una ilusión falsa. Ya llevamos décadas queriendo que los republicanos cooperen para resolver el problema de la migración, pero no sucede”.La regla filibuster requiere que los demócratas obtengan 60 votos del senado para poder discutir una medida en el pleno; pero en estos momentos sólo cuenta con una simple mayoría, que sería determinante si es que se elimina la regla, no antes.Gutiérrez dijo que ahora la decisión está en las manos del liderazgo demócrata para que modifique o elimine ese procedimiento interno. Incluso, subrayó que Biden ha manifestado su apoyo a la modificación de la regla para que su agenda pueda avanzar.De no realizarse una modificación a esta herramienta política, la agenda del presidente Biden difícilmente podría concretarse y de eso depende la gente que lo llevó al poder, agregó el activista, quien se manifestó optimista para que una reforma migratoria sea aprobada este año.No obstante, Gutiérrez fue enfático en la importancia del apoyo de la comunidad latina para salir a manifestarse el próximo 1ro de mayo a las 11 a.m. en la esquina Olympic y Broadway. Es determinante que el presidente Biden vea que la gente que lo apoyó en las elecciones lo sigue apoyando y espera cumpla su promesa; de esa forma lo comprometa a seguir luchando por la propuesta de migración.La única consigna de la movilización del 1ro de mayo será: Acta Estadounidense para la Ciudadanía 2021; pero nada menos.Gutiérrez exhortó a la comunidad latina migrante, residente y ciudadana a participar en la gran marcha para hacer presión y de esa forma facilitar la aprobación de una reforma que ayudará a millones de familias a salir de las sombras.Pidió a las personas que recordarán que hay millones de niños que viven en el limbo pensando en que sus padres pueden ser deportados; mientras que la separación de familias sigue afectando a un gran número de personas.Esta herramienta política surgió para permitir que una minoría en el Congreso pudiera controlar a la mayoría y se ha utilizado desde 1806. Recientemente, esta regla se ha utilizado para bloquear los esfuerzos migratorios.