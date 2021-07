Organizaciones reprochan a Biden por seguir expulsando migrantes de forma acelerada

Con el Título 42

Un grupo integrado por 105 organizaciones envió una carta Biden para expresar 'alarma' y 'decepción' por la vigencia de una vieja política activada por Trump con la excusa de la pandemia. La Casa Blanca respondió que cualquier decisión al respecto la tomará teniendo en cuenta recomendaciones de salud pública emitidas por los CDC.Un grupo integrado por 105 organizaciones de abogados, defensores de los derechos de los inmigrantes, religiosos, de derechos civiles y de ayuda a refugiados envió una carta al presidentepara expresar alarma y decepción por la vigencia delen la frontera, política activada el año pasado por lay que permite la expulsión acelerada de inmigrantes que vienen en busca de asilo.“Según informes, el gobierno está considerando planes para continuar usando la política de expulsión ilegal del Título 42 para bloquear y expulsar a los solicitantes deadultos durante al menos dos meses más”, se lee en la misiva fechada el 30 de junio, pero dada a conocer el martes.“Le escribimos para expresar nuestra alarma y decepción” indica el grupo y le recuerda al gobierno que, a cambio de la aplicación de la controvertida norma, “puede utilizar medidas punitivas tal como liberar a los migrantes con monitores de tobillo” y que continúen sus procesos de asilo en libertad en territorio estadounidense.La Casa Blanca dijo que el paísy que las autoridadesEn la misiva, las más de 100 organizaciones añaden que el Título 42 no solo viola la ley y tratados de refugiados suscritos por Estados Unidos, sino también pone en peligro a las personas que buscan protección tras huir de sus países.“Con más de 3,250 secuestros, violaciones y otros ataques a personas expulsadas o bloqueadas en la frontera entre Estados Unidos y México desde que asumió el cargo (el 20 de enero), este número aumenta todos los días que su administración no logra poner fin a esta política”, advierten.Ante esta realidad, los firmantes de la carta urgen al gobierno “a rescindir completamente esta política para todas las poblaciones, cumplir con la ley de refugiados de Estados Unidos (que regula la política de asilo) y garantizar que los solicitantes de la protección del gobierno de raza negra, LGBTQ y otros adultos, muchos de los cuales han sido rechazados o expulsados en los puertos de entrada, así como familias y niños, tengan acceso rápido al sistema de asilo”.“Muchas de nuestras organizaciones han pedido repetidamente a su administración que ponga fin a la expulsión bajo la política del Título 42 y reinicie el proceso para las personas que buscan refugio”, añade la carta.Indica, además, que existen una serie de “medidas racionales basadas en la ciencia, recomendados por expertos en salud pública para mitigar las preocupaciones de COVID-19 y procesar el asilo de manera segura a quienes llegan a la frontera”.También precisan que el Título 42, una política que data de 1944 y que fue activada por recomendación deuno de los principales asesores políticos del expresidente Donald Trump, “se implementó a pesar de las objeciones de los CDC y expertos en prevención (CDC), al tiempo que la medida ha sido ampliamente desacreditada por epidemiólogos y expertos en salud pública quienes confirman que no tiene base científica como medida de salud pública”.El documento señala también que médicos que brindan atención en campamentos y albergues en Tijuana también han denunciado la política de expulsiones aceleradas “como una amenaza para la salud y la seguridad de los migrantes”.Citando reportes publicados por distintos medios de comunicación, la carta indica que desde que fue implementado el Título 42, muchos inmigrantes que llegaron a la frontera en busca de asilo se han visto obligados a vivir en condiciones peligrosas en campamentos nuevos cerca de la frontera, en zonas consideradas como las más peligrosas del mundo.También denuncian que, debido a la situación de riesgo, muchas familias se van visto obligadas a separarse “enviando a sus hijos solos” a territorio estadounidense para que, una vez detenidos en la frontera, sean procesados como Menores No Acompañados (UAC).“Como resultado, muchos de los adultos solteros que son ahora atrapados en México están tratando desesperadamente de reunirse con sus hijos en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México", indicando que sus hijos se encuentran en Estados Unidos.También denuncian que “la política de expulsión ha afectado de manera desproporcionada a los solicitantes de asilo de África, el Caribe y en otros lugares que no fueron incluidos en los Protocolos de Protección al Migrante (MPP) y no son elegibles para procesamiento en los Estados Unidos bajo la Fase 1 o la Fase 2 de su liquidación” (por parte del gobierno de Biden en enero).Por medio de un correo electrónico, la Casa Blanca dijo que “todavía estamos en medio de una pandemia global” en la frontera “hay muchas personas que vienen provenientes de países de alta transmisión de covid-19”.Debido a esta situación, “tenemos que procesar a las personas en entornos congregados”, agrega.En cuanto a una fecha de término de la política del Título 42, la Casa Blanca indicó que “todavía estamos trabajando bajo los protocolos COVID que restringen el número de personas en nuestras instalaciones”.“Estamos escuchando a los expertos de los CDC y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y seguimos sus orientaciones”, añade la nota de respuesta. “Mientras tanto, estamos procesando a grupos específicos de personas, incluidos los niños, los más vulnerables y los que se ven obligados a esperar en México bajo el programa MPP que fueron regresados durante la administración Trump”.La oficina de prensa de la Casa Blanca recordó además que el gobierno sigue empeñado en “reconstruir el proceso de asilo y trabajando para crear un sistema de inmigración ordenado, justo y humano. Todo ello, mientras trabajamos con nuestros socios en la región para abordar las causas fundamentales de la migración”.