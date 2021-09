Oscar de la Hoya hospitalizado tras contagiarse de Covid-19

El excampeón mundial y promotor anunció que no subirá al ring el 11 de septiembre, no obstante, aseguró que peleará este año; Evander Holyfield ocuparía su lugar.Oscar de la Hoya se encuentra hospitalizado debido a que dio positivo por Covid-19. El excampeón del mundo publicó un video en sus redes sociales en el que se ve afectado por la enfermedad y aprovechó para informar que no podrá pelear el próximo 11 de septiembre en el Sataples Center de Los Angeles ante Vitor Belfort.El también promotor explicó brevemente que cuenta con el esquema completo de vacunación; sin embargo, resultó positivo por la enfermedad por lo que tuvo que recibir tratamiento para evitar cualquier complicación. El Golden Boy lamentó su situación pues recordó que ha estado trabajando para regresar al ring en este pleito de exhibición que esperaba con ansia."Quería que escucharan directamente de mí que a pesar de estar completamente vacunado, contraje Covid y no voy a poder pelear el próximo fin de semana. Prepararme para este regreso ha sido todo para mí durante los últimos meses, y quiero agradecer a todos por su tremendo apoyo. Actualmente estoy en el hospital recibiendo tratamiento y estoy seguro de que volveré al ring antes de que termine el año. Dios bendiga a todos y manténgase a salvo", publicó el mexicoamericano.De acuerdo con información en Estados Unidos sería Evander Holyfield quien ocuparía su lugar, aunque no está confirmado pues primero el cambio tiene que ser aprobado por la Comisión Atlética del Estado de California.El medallista olímpico sostuvo un entrenamiento público esta semana e incluso habló con los medios de comunicación sobre la pelea. En el ring se le vio en plenitud física y con velocidad, no obstante, todo cambió de un momento a otro y hoy su realidad está muy alejada de volver a ponerse los guantes para pelear.