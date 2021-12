Otra caída grave de Amazon AWS

la tercera este mes

Los servidores de Amazon Web Services (AWS, por sus siglas en inglés) sufrieron una nueva caída el miércoles, la tercera en este mes, que afectó las operaciones de servicios de mensajería y trabajo como Slack y Asana.El incidente se resolvió a las pocas horas, según informó Downdetector.com, un sitio web que rastrea los problemas de Internet a través de quejas de los usuarios.AWS señaló que las interrupciones se debieron a un "corte de energía en un solo centro de datos dentro de una sola zona de disponibilidad (USE1-AZ4) en la región US-EAST-1".A las 8:58 am, hora de la Costa Este, Slack se disculpó "por los continuos problemas" que estaba sufriendo y a las 9:35 am anunció que estaba "viendo mejoras con la mayoría de los servicios que se vieron afectados anteriormente, mientras que los problemas con la carga de archivos continúan".La tienda virtual de videojuegos Epic Game Store informó a sus clientes sobre las 8:18 am que "la caída de los servicios está afectando los inicios de sesión, la biblioteca, las compras, etc."."Estamos monitoreando la situación y les daremos noticias cuando el inconveniente esté resuelto", dijeron los proveedores del juego Fornite a sus clientes.El fabricante de software de trabajo Asana también informó de una "importante caída" a primera hora de la mañana de este miércoles, pero poco antes de las 9:00 am confirmó que todos los problemas se habían resuelto "y todos los clientes deberían poder entrar a Asana de nuevo".AWS, uno de los principales proveedores de tecnología de infraestructura en la nube para todo tipo de empresas, sufrió otras dos grandes caídas el 7 y el 15 de diciembre