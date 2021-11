¿Otra ola? Aumenta casos de Covid-19

De acuerdo con los datos de contagios, el virus se ha desplazado hacia el norte y el oeste durante el invierno mientras las personas se dirigen al interior, cierran sus ventanas y respiran aire estancado.La contagiosa variante Delta de covid-19 está ocasionando aumentos en las hospitalizaciones en varios estados como Colorado, Nuevo México y Michigan, alimentando diversos brotes en el norte, una señal preocupante de lo que podría suceder este invierno en EEUU.Si bien las tendencias están mejorando en Florida, Texas y otros estados del sur que sufrieron lo peor del aumento repentino del verano, está claro que Delta no ha terminado con Estados Unidos. El virus se está moviendo hacia el norte y el oeste durante el invierno mientras las personas se dirigen al interior, cierran sus ventanas y respiran aire estancado.“Veremos muchos brotes en personas no vacunadas que resultarán en enfermedades graves y será trágico”, dijo el Dr. Donald Milton de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Maryland.Veintitrés estados han visto al menos un aumento del 5 por ciento en los casos en las últimas dos semanas, con Illinois, Minnesota y Vermont reportando un 50 por ciento más de casos en promedio.El número total de casos a nivel nacional, que se ha reducido durante dos meses, comienza a aumentar después de alcanzar un mínimo de alrededor de 69,000 casos nuevos por día a fines de octubre. El miércoles, ese promedio superó los 75,000.La pregunta que se avecina es si este es el comienzo de lo que sería la quinta ola nacional de infecciones desde el inicio de la pandemia y, de ser así, cuál podría ser la amplitud de esa ola.Reuniones sociales, sin mascarillas y espacios cerradosEn los últimos días, una universidad de Vermont suspendió las reuniones sociales después de un aumento en los casos relacionados con las fiestas de Halloween. Los funcionarios de Boston cerraron una escuela primaria para controlar un brote. Los hospitales de Nuevo México y Colorado están abrumados.En Michigan, el área metropolitana de Detroit de tres condados se está convirtiendo nuevamente en un punto de riesgo para las transmisiones, con un sistema hospitalario que reporta casi 400 pacientes con covid-19. El uso de máscarillas en Michigan ha disminuido a aproximadamente el 25% de las personas, según una combinación de encuestas rastreadas por un influyente grupo de modelos de la Universidad de Washington.“La preocupación por el covid-19 en general prácticamente ha desaparecido, lo cual es lamentable”, dijo la Dra. Jennifer Morse, directora médica de los departamentos de salud en 20 condados del centro y norte de Michigan. “Me siento extraño al entrar en una tienda enmascarado. Soy una minoría. Es muy diferente. Es una atmósfera realmente inusual en este momento”.A fines de la semana pasada, el número de pacientes con covid-19 en los hospitales del condado de Larimer, en Colorado, coincidió con el pico en diciembre de 2020.Nuevo México se está quedando sin camas de cuidados intensivos a pesar de la tasa de vacunación superior al promedio del estado. La inmunidad menguante puede estar jugando un papel. Las personas que se vacunaron temprano y aún no han recibido vacunas de refuerzo pueden estar aumentando el número de infecciones, incluso si todavía tienen algo de protección contra las consecuencias más graves del virus."Delta y la inmunidad menguante: la combinación de estos dos nos ha hecho retroceder", dijo Ali Mokdad, profesor de ciencias de la métrica de la salud en la Universidad de Washington. "Este virus se quedará con nosotros durante mucho, mucho tiempo".Linsey Marr, de Virginia Tech, investigadora líder sobre la propagación aérea del coronavirus, predijo la propagación del virus hacia el norte en una publicación de Twitter el 15 de septiembre. El virus se propaga en el aire y puede acumularse en habitaciones cerradas con poca ventilación. Un clima más frío significa que más personas están adentro respirando el mismo aire, dijo Marr.Imagina que todas las personas con las que pasas tiempo son fumadoras y quieres respirar la menor cantidad posible de su humo, dijo.“Cuanto más cerca esté de un fumador, más exposición tendrá a ese humo”, dijo Marr. "Y si estás en una habitación mal ventilada, el humo se acumula con el tiempo".Marr dijo que ella y su familia vacunada usarán pruebas rápidas antes de reunirse para Navidad para verificar si hay infección."Es difícil saber qué vendrá después con este virus", dijo Marr. “Pensamos que lo sabíamos, pero Delta realmente nos sorprendió. Pensamos que la vacuna ayudaría a terminar con esto, pero las cosas aún se están prolongando. Es difícil saber qué va a pasar a continuación".Tasas de vacunación suben a paso lentoLa variante delta domina las infecciones en los EEUU y representa más del 99% de las muestras analizadas.Ningún estado ha logrado una tasa de vacunación lo suficientemente alta, incluso cuando se combina con la inmunidad inducida por infecciones, para evitar el tipo de brotes que ocurren ahora, dijo Mokdad.En una desviación de las recomendaciones nacionales, el gobernador de Colorado, Jared Polis, firmó una orden ejecutiva el jueves que permite a cualquier residente de 18 años o más acceder a una vacuna de refuerzo de covid-19, otro paso para evitar que los hospitales y los trabajadores de la salud se sientan abrumados por el aumento de infecciones delta.El progreso en la vacunación continúa, sin embargo, casi 60 millones de estadounidenses de 12 años o más siguen sin vacunarse. Eso es una mejora desde julio, cuando 100 millones no estaban vacunados, dijo el coordinador de covid-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients.Las primeras vacunas promedian alrededor de 300,000 por día, y el esfuerzo para vacunar a los niños de 5 a 11 años ha tenido un buen comienzo, dijo Zients en una sesión informativa el miércoles.