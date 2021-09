Otro drama entre Dolphins y Raiders; los Rams vencieron a Tampa

El equipo de Las Vegas tuvo que definir el encuentro en tiempo extra mientras que los campeones no pudieron contra Los Angeles que marchan con paso perfecto.La segunda tanda de partidos de la jornada dominical estuvo llena de drama gracias al encuentro que protagonizaron los Dolphins y Raiders mientras que Denver y los Rams confirmaron el gran momento que atraviesan en el arranque de temporada.DOLPHINS 28-31 RAIDERSLos Miami Dolphins cayeron ante los Raiders en un partido en el que ambos equipos desperdiciaron ventajas importantes por lo que tuvieron que llegar hasta tiempo extra para que todo quedara definido en favor de Las Vegas. Miami ganaba 14-2 en el primer cuarto pero no volvieron a anotar un punto hasta el último periodo, mientras tanto el equipo de casa anotó 19 puntos sin respuesta pero al final el tiempo regular terminó 25-25 y en tiempo extra los Malosos consumaron la victoria con un gol de campo de Daniel Carlson.Jacoby Brissett lanzó para 215 yardas pero sin pase de anotación aunque sí tuvo un acarreo a las diagonales que fue el que le dio vida a Miami en los últimos segundos del cuarto periodo, del lado de los Raiders Deerek Carr lanzó para 386 yardas, dos pases de anotación y una intercepción.BUCCANEERS 24-34 RAMSLos Buccaneers no perdían un partido desde la semana 12 de la temporada pasada, pero hoy se encontraron con unos Rams que están en buen momento y lograron conquistar su tercer triunfo de manera consecutiva. Matthew Stafford tuvo una gran tarde lanzando para 343 yardas y cuatro pases de anotación, pero Tom Brady montó un show aéreo y consiguió 432 yardas que de poco sirvieron pues nada más logró un pase a las diagonales aunque tuvo un acarreo también a la zona prometida.JETS 0-26 BRONCOSLos New York Jets son el equipo con la racha activa más larga sin ganar en toda la NFL pues suman 12 partidos consecutivos perdiendo. Esta vez cayeron ante los Denver Broncos que han arrancado la temporada con marca de 3-0. Teddy Bridgewater lanzó para 235 yardas y no tuvo pase de anotación, los puntos estuvieron a cargo del ataque terrestre, pero del otro lado la situación fue dramática pues Zach Wilson apenas logró 160 yardas y dos intercepciones.SEAHAWKS 17-30 VIKINGSSi un equipo se le había dado a Russell Wilson eran los Vikings pues hasta hoy jamás había perdido en contra de ellos, pero Kirk Cousins tuvo un destacado partido en el que consiguió 323 yardas y tres pases de anotación, además, estuvo apoyado por Alexander Mattison quien corrió para 112 yardas. Wilson lanzó para 298 yardas pero tan sólo logró un pase a la zona prometida.