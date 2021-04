Otro paquete de estímulo para ayudar a las familias con hijos



225,000 millones de dólares para ayudas al cuidado de los niños.



225,000 millones de dólares para la permisos médicos y familiar remunerados.



200,000 millones de dólares para la educación preescolar.



Cientos de miles de millones de dólares para la financiación de la educación, incluidos los colegios comunitarios gratuitos en todo el país.



Otras sumas para la asistencia nutricional.



El Gobierno que preside Joe Biden está trabajando en un nuevo paquete de estímulo económico que estaría destinado principalmente a ayudar a las familias en el cuidado de sus hijos, con énfasis en las licencias pagadas por maternidad o la educación preescolar, entre otros temas."Biden ya ha presentado la primera parte de su plan histórico para invertir en la fortaleza de la economía y las familias, y en los próximos días esbozará el segundo elemento de esa propuesta", dijo en un comunicado el portavoz de la Casa Blanca Michael J. Gwin, quien agregó que los detalles se están ultimando.Según las fuentes citadas el proyecto de ley, conocido como Plan para las Familias Americanas, asciende a un billón de dólares, al que se suman 500,000 millones de dólares destinados a nuevos créditos fiscales, aunque los detalles siguen estando sujetos a cambios.La propuesta se uniría al plan de inversión de dos billones de dólares en infraestructuras que presentó Biden el 31 de marzo y con el que el mandatario también espera sumar millones de empleos mejor pagados para las familias, como parte de su programa de recuperación económica bautizado Reconstruir Mejor (Build Back Better, en inglés).Se espera que el paquete se dé a conocer antes del discurso del presidente en la sesión conjunta del Congreso del 28 de abril y se pagará con los nuevos aumentos de los impuestos a empresas y personas con altos ingresos.Aunque no están claras las cifras definitivas, así es como se asignarán algunos de los fondos:El crédito fiscal por hijos aprobado en el plan de rescate estadounidense de 1.9 billones de dólares promulgado en marzo por Biden es de hasta 3,600 dólares por menor de 6 años y 3,000 dólares por jóvenes de hasta 17 años durante un año para ayudar a combatir la crisis económica, pero lo que se busca ahora con esta nueva iniciativa de ayuda es extenderlo hasta el 2025.El Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés) comenzará a enviar los pagos mensuales del nuevo crédito fiscal de 3,000 dólares por hijo en julio, dijo el 14 de abril el comisionado Charles Rettig durante una audiencia en el Comité de Finanzas del Senado.Anteriormente se podían reclamar hasta 2,000 dólares por hijo como ayuda fiscal, que comienzan a perderse cuando los ingresos alcanzan los 200,000 dólares para individuos y 400,000 para parejas casadas. Está vigente desde una reforma fiscal liderada por los republicanos en 2017 y es un crédito fiscal anual.Pero millones de hogares de muy bajos ingresos no obtienen el crédito completo porque no pagan suficientes impuestos o no obtienen suficientes ingresos para solicitarlo.Se espera que la posición de los republicanos a esta nueva propuesta de Biden sea más censurada de la que ha habido hasta ahora con el ambicioso plan de infraestructura.