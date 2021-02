Our Lady of Mercy Community Outreach entregará alimentos y artículos dentales necesarios

Organización sin fines de lucro distribuye necesidades básicas a la comunidad que las necesitan por segunda vezCharleston, SC - Our Lady of Mercy Community Outreach llevará a cabo una distribución gratuita de alimentos y paquetes dentales el sábado 6 de marzo entre las 9:00 am y las 11:00 am en su ubicación de Johns Island en 1684 Brownswood Rd. Our Lady of Mercy Community Outreach continúa brindando ayuda a quienes necesitan servicios financieros, de empleo y de alimentos de emergencia durante estos tiempos difíciles.La distribución del sábado será as través del auto y sin contacto para mantener seguros al personal y a los clientes. Se eligió un sábado para llenar el vacío de los miembros de la comunidad que necesitan asistencia, pero no pueden recibirla durante el horario comercial.Se proporcionarán cajas de comida y paquetes dentales a las personas y familias por orden de llegada.Desde el comienzo de COVID-19 en marzo de 2020, Our Lady of Mercy Community Outreach ha:Empaquetado y distribuido más de 66,850 libras de alimentos en ambos lugares para familias necesitadas, repartió casi 19,101 bolsas de almuerzos en la ubicación de la cocina comunitaria de Neighborhood House entregado a $ 79,357 en asistencia financieraDonando alimentos y suministros dentales que no se pueden almacenar en el estante para ayudar a las familias a prepararse para un impacto a largo plazo. Las donaciones se pueden llevar a la ubicación de Johns Island en 1684 Brownswood Rd. entre las 9 am y las 11 am de lunes a viernes.Comprar artículos de Amazon visitando nuestra lista de deseos de Amazon aquí.“Las familias y las personas todavía están luchando para hacer frente a la pérdida de salarios, los avisos de desalojo, las desconexiones de servicios públicos y ahora navegan por el entorno escolar virtual. En nuestra distribución del primer sábado, más familias e individuos vinieron a obtener los alimentos básicos necesarios de lo que habíamos planeado inicialmente, por lo que sabemos que esto es algo que se necesita y continuaremos ideando formas innovadoras de ayudar ”, dice Ericka Plater, directora ejecutiva de Our Lady of Mercy Community Outreach.Para obtener más información sobre la organización, visite www.olmoutreach.org.Acerca del alcance comunitario de Nuestra Señora de la MisericordiaFundada en 1989, Our Lady of Mercy Community Outreach brinda servicios educativos, de salud y de alcance directo a más de 5,000 personas cada año en Lowcountry. Con el apoyo de voluntarios y donaciones, los miembros de la comunidad reciben atención dental y prenatal, alimentos de emergencia, ropa y asistencia financiera, almuerzo cinco días a la semana en Neighborhood House y diversas oportunidades educativas y de desarrollo de capacidades, como programas extracurriculares, administración de dinero, clases de GED y ESL, desarrollo de la fuerza laboral y más. Las dos ubicaciones incluyen Johns Island en Brownswood Rd, que atiende las necesidades de los residentes de James, Johns y Wadmalaw Island y la Neighborhood House en Charleston que atiende a los residentes del área del Este. Para obtener más información, visite www.olmoutreach.org. Distribución de alimentos el 6 de marzo para residentes necesitados de LowcountryMas información conJeannie Colson Gerente de marketingOur Lady of Mercy Community Outreach Services, Inc1684 Brownswood Rd.Johns Island SC 29455www.olmoutreach.org