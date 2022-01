Pachuca derrota Chivas

El conjunto hidalguense domino al Guadalajara toda la primera mitad y eso les bastó para llevarse el triunfo.Chivas mostró una cara totalmente distinta a la que tuvo ante Mazatlán y cayó en un Estadio Hidalgo totalmente rojiblanco ante el Pachuca con marcador de 2-1.Los Tuzos iniciaron con todo el estilo de Guillermo Almada, mucha intensidad y presionando alto, algo que les dio resultados rápido, pues se adueñaron del juego en toda la primera mitad.La pronta recuperación de pelota del equipo no solo impedía que el Guadalajara avanzara de medio campo, también provocaban errores en salida que desencadenaron en los dos goles.El primero al minuto 20'. Nico Ibañez le robó la pelota al 'Tiba' Sepúlveda en el área grande visitante y sirvió para el 'Pocho' Guzmán que estaba solo y no tuvo problemas en enviar la pelota a la red con un disparo de parte interna.Al 37', el arquero Gudiño salió en corto con un compañero cuando le devolvieron para que despejara ante la presión local, no supo controlar el balón y terminó dentro del arco.Para la parte complementaria Marcelo Michel Leaño movió sus piezas. Salieron 'Chapo' Sánchez, 'Lalo' Torres y 'Chino' Huerta para darle entrada a 'Canelo' Angulo, 'Nene' Beltrán y el refuerzo 'Piojo' Alvarado.Intentando llegar más al área rival fue que se encontraron un penal al 51' por un ligero toque de Kevin Álvarez. Ángel Zaldívar no falló y marcó su segundo tanto del torneo, ambos de penal.Aunque los primeros 15 minutos de conjunto rojiblanco en la segunda mitad fueron de alto peligro, poco a poco fueron perdiendo intensidad.Al 77' llegaron los debuts de los refuerzos del Pachuca que estaban disponibles, debido a que Geisson Perea aún no está listo. Jesús Trindade y Fernando Navarro entraron al campo con la camiseta blanquiazul.El trabajo del árbitro Adonai Escobedo fue polémico, tomó mal algunas decisiones dudosas y con Guillermo Almada en la banca reclamando todo, era de esperarse que se fuera expulsado en algún momento del juego, lo que ocurrió al 82'.Entonces los Tuzos comendaron a darle su ritmo al juego, pese a los gritos desde la banca de Leaño que exigía intensidad a sus jugadores. Mientras Almada ya veía el juego desde la zona de la barra local, protegido por un par de elementos de seguridad.El Pachuca llegó a 6 puntos de 6 disputados, mientras que el Guadalajara suma una victoria y una derrota en lo que va del Grita México C22.