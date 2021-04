Pachuca goleó al San Luis y lo condenó a la multa de los 6mdd

Pachuca amarró su pase al Repechaje y aún aspira a terminar entre los 8 mejores del Guard1anes 2021.Atlético de San Luis está condenado… Pachuca lo visitó y le pasó por encima al golearlo 1-6 para obligar a que el equipo potosino pague la multa de poco menos de 6 millones de dólares por terminar en el último lugar de la tabla porcentual del Guard1anes 2021.Apenas al minuto 2 vino el golpe de los visitantes. Un trazo largo a la banda derecha encontró a ‘Pipe’ Pardo, quien apenas recibió le puso un buen centro raso a la llegada de Roberto de la Rosa, quien solo empujó la pelota para poner el 1-0 en el marcador.A partir de ese momento los Tuzos se adueñaron de la pelota, maniataron a un San Luis que no parecía tener muchas intenciones de evitar la multa y llegó el segundo golpe.¿Adiós, Rocco? Romario Ibarra marca el 1-5 y consolida la goleadaPachuca le repitió la dosis a los locales, nuevo trazo largo a la derecha, Pardo asistió y De la Rosa sentenció para poner su doblete el segundo que parecía sentenciar el partido, aunque pronto vino la reacción.Primero David Rodríguez avisó con un tiro que apenas se fue desviado por muy poco, pero Ramiro González no perdonó y con un buen remate puso el descuento que le ponía algo de nervio al partido.Incluso los potosinos de Rocco tuvieron el empate con una muy clara que Batallini dejó ir de forma increíble y luego fue Ustari el que salvó a los visitantes antes del medio tiempo.Ya en el complemento, Atlético de San Luis buscó ir al frente pero no tuvo la llave para el empate por lo que Pachuca le hizo pagar caro y Erick Sánchez prácticamente finiquitó el partido con un derechazo que puso pegado al poste de Werner.¡Le quitan la media docena al Pachuca! Mano de Romario Ibarra al anotarEl partido y la multa de poco menos de 6 millones de dólares por el ‘descenso’ estaban sentenciados y por si había dudas, dos minutos más tarde, el propio Erick Sánchez puso el cuarto que mató el partido y le entregó el pase al Repechaje a los Tuzos.Aunque todavía Romario Ibarra se dio el lujo de poner la ‘manita’ con el quinto gol que reflejó el pésimo torneo que hizo el Atlético de San Luis y que redituó el duro castigo económico e incluso el VAR el anuló el sexto gol a los Tuzos que pudo haberlos metido más arriba en la tabla general.Con los tres puntos, Pachuca trepó de forma momentánea a la séptima posición del torneo, aunque con toda la jornada por jugarse por lo que seguramente será visitante en el Repechaje del Guard1anes 2021.